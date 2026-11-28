Портал DVDsReleaseDates раскрыл дату цифрового релиза фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Согласно данным с сайта, новая часть культовой серии станет доступна для домашнего просмотра уже 29 декабря.

Если информация портала подтвердится, то картина выйдет в онлайне спустя почти полтора месяца после премьеры в мировом прокате — она состоялась 20 ноября. Общие сборы ленты уже превысили $ 270 млн, а в России фильм уже заработал более 340 млн рублей. Официально компания Lionsgate пока не раскрывала дату выхода проекта в онлайне.

Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз и выступит приквелом франшизы. Лента расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети. Главные роли исполнили Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»).