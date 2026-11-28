Керри состава 1w Team по Dota 2 Иван Pure~ Москаленко поднялся на первое место в европейской таблице лидеров по MMR.

На вершине рейтинга российский киберспортсмен опередил саппорта PARIVISION Эдгара 9Class Налтакяна. Третью строчку в регионе занимает бывший участник Aurora Gaming Егор Nightfall Григоренко, а пятёрку лидеров замкнули Адриан Wisper Сеспедес Доблес и россиянин Аркадий Хромаев.

В настоящий момент 1w Team выступает на BLAST Slam IX — 28 ноября в 18:00 мск команда Москаленко встретится с PARIVISION в матче за выход в финал нижней сетки. Турнир проходит в онлайне с 20 по 29 ноября, 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.