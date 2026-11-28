Продажи командных стикеров к PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 начались с крайне низких показателей. По оценкам сервиса cs2stickertracker, спустя восемь дней доход от отслеживаемых применений командных наклеек составил всего $ 40 403 .

Если распределить эту сумму поровну между 32 участниками турнира, получится около $ 1263 на команду, однако клубам и игрокам достаётся лишь 45% выручки — в среднем около $ 568. При этом модель распределения Valve учитывает посев VRS и итоговые результаты: два коллектива с самым низким рейтингом получают по 0,72% от общего пула (около $ 291), а при делении 50/50 между организацией и составом сам клуб зарабатывает всего $ 145.

Данные учитывают только отслеживаемые нанесения командных стикеров, и со временем сумма ещё вырастет, однако стартовые цифры уже вызвали резкую реакцию у участников. Глава организации 9z Team заявил, что нынешние доходы не покрывают даже базовые траты клуба на поездку.

Мэйджор уже граничит с катастрофой — вы не можете покрыть даже расходы на персонал, который едет поддерживать игроков и создавать контент. Это происходит прямо сейчас, и удар примет на себя аргентинский мэйджор — вот что злит меня больше всего.

Для самой 9z Team чемпионат в Сингапуре завершился в первой стадии: команда вылетела со счётом 1-3 спустя пять месяцев после выхода в плей-офф мэйджора в Кёльне. PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.