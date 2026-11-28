«Сохраню шарм персонажа»: Дени Вильнёв — о новом фильме про Джеймса Бонда

Издание Time взяло интервью у знаменитого режиссёра Дени Вильнёва («Дюна»). Он рассказал о своём предстоящем фильме про Джеймса Бонда.

По словам постановщика, он не планирует переосмысливать образ популярного персонажа — ему нравятся шарм и беспардонная манера агента 007. Вильнёв сам является фанатом Бонда и хочет сделать так, чтобы другим поклонникам понравилась картина.

Мне нравится беспардонная манера и шарм этого героя. Я не буду менять характер Джеймса Бонда — хочу по максимуму использовать его, перенести в современный мир. Я сам заядлый фанат этого персонажа и хочу, чтобы от моего фильма получили удовольствие другие фанаты.

Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Главную роль исполнит Роберт Паттинсон («Вот это драма!»). Сценаристом ленты выступает Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».