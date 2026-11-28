Издание Los Angeles Times взяло интервью у режиссёра нашумевшего хоррора «Обсессия» Карри Баркера и исполнительницы главной роли Инди Наварретти. Они рассказали о потенциальном продолжении фильма ужасов.

По словам Баркера, у него уже есть продуманная идея сиквела. Детали он раскрывать не стал, однако Наварретти заявила, что хотела бы узнать в продолжении судьбу главной героини Никки после событий первой части. Баркер также отметил, что в его предстоящем фильме «Всё, кроме призраков», который является частью общей вселенной с «Обсессией», будут намёки на Никки.

«Обсессия» вышла в мае 2026 года. Хоррор повествует о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают. Картина собрала более $ 500 млн по всему миру, что в сотни раз больше её бюджета в $ 750 тыс.