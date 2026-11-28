Датский клуб стал главной неожиданностью старта второй стадии на PGL Major Singapore 2026. Несмотря на игру с заменой, Astralis выиграла оба стартовых матча и уже 29 ноября поборется за выход в третью стадию.

Главную сенсацию команда устроила во втором раунде с Natus Vincere на Ancient. Astralis начала карту с рывка 9:1 и ушла на перерыв со счётом 10:2. После смены сторон NAVI едва не перевернула игру, но датчане всё-таки дожали соперника в концовке — 13:11. Лучшим на сервере стал литовец Гитис ryu Глушаускас (22-15, рейтинг 1,65), здорово отыграл и арендованный у Sashi Esport стенд-ин Антон Anlelele Хюин (18-16). У NAVI игру тянул Валерий b1t Ваховский (21-19), тогда как iM и makazze встречу провалили.

Чуть раньше Astralis справилась с бразильской Imperial на Inferno — 13:9. Карта сложилась по похожему сценарию: 9:3 в первой половине и спокойная концовка, где тон снова задавали ryu (17-11, рейтинг 1,64) и Виктор Staehr Стэр (18-14). У бразильцев в игру включился разве что Гильерме saadzin Пачеко (20-10).

Теперь Astralis ждёт серия до двух побед за слот в третьем этапе, а Natus Vincere предстоит выбираться со счёта 1-1. Мэйджор в Сингапуре продлится до 13 декабря, его призовой фонд — $ 1,25 млн.