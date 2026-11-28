Аналитик и комментатор Алекс Mauisnake Элленберг жёстко прошёлся по уровню английского рифлера BC.Game Азбаяра Senzu Мунхболда. Поводом стал провал команды на PGL Major Singapore 2026, где ростер Александра s1mple Костылева вылетел без единой победы.

Ещё после двух стартовых поражений Элленберг в соцсети X призвал руководство клуба срочно взяться за обучение игрока.

Senzu недостаточно хорошо понимает английский для такого уровня. Удержите 10% его зарплаты и потратьте эти деньги на индивидуальные занятия с репетитором. Немедленно!

По данным аналитика, словарный запас Мунхболда сейчас сводится к дежурным фразам вроде «найс», «дайте дроп» и названиям позиций на картах. Ходят слухи, что переводить командные коллы на монгольский прямо по ходу раундов приходится его соотечественнику Аюшу mzinho Батболду.

Мэйджор в Сингапуре, где BC.Game играла под тегом GOSH, закончился для состава последними, 31-32-м местами. Команда со счётом 0-3 по матчам поочерёдно уступила Team Liquid, FaZe Clan и Chinggis Warriors.