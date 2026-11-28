Рифлер G2 Esports Матуш MATYS Шимко остался доволен тем, как команда провела первый день второй стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.

По словам словацкого киберспортсмена, ключом к уверенной игре стало спокойствие внутри состава.

Абсолютно прекрасный день. У нас наконец-то получилось сохранять спокойствие на протяжении всех матчей, поэтому, если вы заметили, мы играли значительно лучше, чем на предыдущих турнирах. Сейчас самое главное — не обжечься и сохранить этот запал на завтра, а затем и на будущие игры на мэйджоре, тогда всё получится.

28 ноября G2 без осечек прошла оба матча в формате best-of-1: сначала справилась с Team Liquid на Mirage (13:8), а затем обыграла Ninjas in Pyjamas на Ancient (13:10). Теперь европейский состав находится в шаге от выхода в третью стадию чемпионата — 29 ноября команду ждёт серия до двух побед против другого лидера сетки.