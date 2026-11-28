Team Liquid стала первым финалистом онлайн-турнира BLAST Slam IX по Dota 2. В финале верхней сетки команда Станислава Malr1ne Поторака всухую справилась с Team Yandex (2:0), за которую выступает его бывший тиммейт по Team Falcons Аммар ATF аль-Ассаф.

Несмотря на статус фаворита у Team Yandex до старта серии, обе карты закончились крупным перевесом «жидких» по золоту, хотя и затянулись за 50 минут. На первой (52:35) Liquid сделала 32 убийства против 13 и довела преимущество до 36,2 тыс. нетворса — у соперника провалился Мартин Saksa Саздов, умерший 14 раз. Во второй игре (54:36) сценарий повторился: 43:26 по фрагам и 38,4 тыс. перевеса на финише.

Главным героем матча стал керри Liquid Майкл miCKe Ву — за две карты швед оформил 22 убийства, 37 ассистов и умер всего трижды (KDA 19,67), а на второй карте разогнался до 907 GPM и нанёс свыше 50 тыс. урона. Уверенно сыграл и сам Malr1ne (16/8/35 за серию), тогда как у ATF встреча против бывшего напарника откровенно не задалась — 5/15/18 по сумме двух карт.

Для Team Liquid этот гранд-финал станет первым с августа. Team Yandex теперь ждёт финал лузеров, где 29 ноября команда встретится с победителем пары PARIVISION — 1win Team.

BLAST Slam IX проходит в онлайне с 20 по 29 ноября, 16 команд разыгрывают призовой фонд в $ 750 тыс.