Расписание выхода сериала «ФГУП ЛУЧ» с Сашей Бортич
3 октября состоится премьера сериала «ФГУП ЛУЧ». Шоу расскажет про неудачника и подкаблучника Колю, который случайно сталкивается с оперативниками «Луча», командой по уничтожению вампиров, демонов и прочих созданий из других миров. Именно ему предстоит спасти мир от страшного зла, только в чём его суперсила и как её проявить, не знает никто. Главные роли сыграли Алексей Базанов («Патриот»), Илья Соболев («Живая книга»), Саша Бортич («Холоп»).
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительной серии состоится 21 января.
Расписание выхода сериала «ФГУП ЛУЧ»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 декабря
|2-я серия
|10 декабря
|3-я серия
|17 декабря
|4-я серия
|24 декабря
|5-я серия
|31 декабря
|6-я серия
|7 января
|7-я серия
|14 января
|8-я серия
|21 января
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