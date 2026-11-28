3 октября состоится премьера сериала «ФГУП ЛУЧ». Шоу расскажет про неудачника и подкаблучника Колю, который случайно сталкивается с оперативниками «Луча», командой по уничтожению вампиров, демонов и прочих созданий из других миров. Именно ему предстоит спасти мир от страшного зла, только в чём его суперсила и как её проявить, не знает никто. Главные роли сыграли Алексей Базанов («Патриот»), Илья Соболев («Живая книга»), Саша Бортич («Холоп»).

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительной серии состоится 21 января.

Расписание выхода сериала «ФГУП ЛУЧ»