Мидер Team Liquid Станислав Malr1ne Поторак в шутку прошёлся по игре своего бывшего тиммейта Аммара ATF Ассафа после победы над Team Yandex в финале верхней сетки BLAST Slam IX.

На трансляции Александра Nix Левина на Twitch российский киберспортсмен заявил, что сразу поверил в успех на второй карте, когда увидел у соперника Beastmaster.

Я не проиграю Аммару на Beastmaster, ты чего? Я говорил ребятам, что он мясо на Beastmaster и что ему его нельзя давать. Если он будет на Beastmaster играть — это фри-вин. [Nix: «Так он и на Huskar ничего не сделал, будем честны».] Ну, это тоже мясо, да. Я знаю этого чубрика, ребят, наизусть, понимаете? Буквально всё.

Серия за выход в гранд-финал завершилась победой Team Liquid со счётом 2:0. При этом на второй карте «жидкие» сумели перевернуть игру после отставания более чем в 12 тыс. золота к 31-й минуте. После матча ATF уже пообещал взять реванш в решающей встрече, если его команда пройдёт нижнюю сетку.

Онлайн-турнир BLAST Slam IX проходит с 20 по 29 ноября, призовой фонд чемпионата составляет $ 750 тыс.