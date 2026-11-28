PARIVISION уступила NAVI и FlyQuest и оказалась в шаге от вылета с мэйджора в Сингапуре

Российская команда PARIVISION провалила старт второй стадии PGL Major Singapore 2026: оба матча 28 ноября закончились поражениями.

Особенно болезненной вышла встреча второго раунда против австралийской FlyQuest на Inferno. Уступая 5:7 после первой половины, PARIVISION вытащила карту в овертайм, но на дополнительных раундах дрогнула — 14:16 (2:4 в допах). Евгений FL1T Лебедев тащил изо всех сил (24-21, 102,2 урона за раунд, рейтинг 1,34), неплохо помог Иван zweih Гогин (18-15), однако Абай HObbit Хасенов провалил карту (12-19). У австралийцев в ключевых раундах сыграли Джошуа INS Поттер и Деклан Vexite Портелли — оба закончили матч со счётом 22-19.

До этого PARIVISION навязала борьбу Natus Vincere на Ancient, но снова не хватило пары раундов — 10:13. Всё сломалось ещё до смены сторон, когда NAVI оторвалась на 9:3. Во второй половине HObbit (22-17, рейтинг 1,62) и FL1T (20-18) едва не вернули команду в игру, но zweih и Владислав xiELO Лысов полностью выпали — оба завершили карту с рейтингом ниже 0,70. У соперника солировал Дрин makazze Шакири (23-14, рейтинг 1,74) при поддержке капитана Алекси Aleksib Виролайнена (17-15).

Теперь у состава Jame не осталось права на ошибку: 29 ноября команду ждёт серия до двух побед за выживание на чемпионате. FlyQuest благодаря успеху в овертайме выровняла положение до 1-1. Мэйджор в Сингапуре продлится до 13 декабря, его призовой фонд составляет $ 1,25 млн.