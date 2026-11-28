В Северной Корее прошло новое шоу дронов, которое посвящено фильму «Мстители: Судный день». Тысячи беспилотных аппаратов взлетели в небо, чтобы воссоздать сцены из предстоящего блокбастера.

Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Marvel.

В этот раз продемонстрировали противостояние Тора с главным злодеем будущей картины — Доктором Думом. Дроны также показали Стражей, известных по комиксам и фильмам про Людей Икс. В небе антагонист поднял их с помощью своих сил, что напрямую цитирует сцену, которую не один раз демонстрировали в трейлерах.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря, одновременно с «Дюной 3». Лента расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel, который угрожает уничтожением разных вселенных. Его сыграл Роберт Дауни-младший, который ранее исполнял роль Тони Старка.