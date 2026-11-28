28 ноября сборы фильма «Рождение империи» о Петре I превысили 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, такого результата проект добился на пятую неделю проката — премьера состоялась 29 октября. Историческая лента занимает третью строчку в российских чартах, уступая лишь «Дедмобилю» и «Голодным играм: Рассвет жатвы».

Фото: ЕАИС

Картина «Рождение империи» стала 11-м фильмом, который собрал более 1 млрд в России в 2026 году. Ранее эту планку покорили «Битва моторов», «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная», «Майкл», «Холоп 3», «Последний богатырь. Колобок» и короткометражная лента «Прощание», под видом которой показывали картины Голливуда.

Фильм рассказывает о периоде жизни императора Петра I после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем — в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. События картины разворачиваются с 1698 по 1709 год.

Главные роли в «Рождении империи» исполнили Александр Горбатов («Авиатор»), Милош Бикович («Холоп»), Виктор Добронравов («Чебурашка 2»), Юлия Пересильд («Вызов»), Алексей Гуськов («Золотое дно») и другие актёры. Режиссёром выступил Андрей Кравчук («Викинг»).