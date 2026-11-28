Расписание выхода сериала «Гордость и предубеждение» от Netflix

3 декабря состоится премьера сериала «Гордость и предубеждение». Новая адаптация культового романа Джейн Остин вновь расскажет историю любви Элизабет Беннет и мистера Дарси в сеттинге Англии XVIII века. Главные роли в проекте исполнили Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха», «Чёрное зеркало», «Корона») и Джек Лауден («Дюнкерк», «Медленные лошади»).

В шоу войдёт шесть эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Проект выступает мини-сериалом, потому вся история завершится в первом сезоне.

Расписание выхода сериала «Гордость и предубеждение»