Расписание выхода сериала «Гордость и предубеждение» от Netflix
3 декабря состоится премьера сериала «Гордость и предубеждение». Новая адаптация культового романа Джейн Остин вновь расскажет историю любви Элизабет Беннет и мистера Дарси в сеттинге Англии XVIII века. Главные роли в проекте исполнили Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха», «Чёрное зеркало», «Корона») и Джек Лауден («Дюнкерк», «Медленные лошади»).
В шоу войдёт шесть эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Проект выступает мини-сериалом, потому вся история завершится в первом сезоне.
Расписание выхода сериала «Гордость и предубеждение»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 декабря
|2-я серия
|3 декабря
|3-я серия
|3 декабря
|4-я серия
|3 декабря
|5-я серия
|3 декабря
|6-я серия
|3 декабря
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