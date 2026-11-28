28 ноября сборы фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» превысили 400 млн рублей. Это произошло на третий день проката — лента вышла в кинотеатрах страны 26-го числа. Новая часть культовой серии удерживает лидерство в российских чартах, опережая «Дедмобиль» и «Рождение империи».

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«Рассвет Жатвы» представляет собой экранизацию одноимённого романа Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Картина является приквелом франшизы и рассказывает историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, герой Вуди Харрельсона. Это уже шестая экранизация культовой серии книг.

Главные роли в проекте исполнили Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».