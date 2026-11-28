28 ноября популярный игровой магазин Steam столкнулся со сбоями в России. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой магазина и покупками, во время которых появляется ошибка и действие не может быть совершено.

Число жалоб на сайте Detector 404 уже превысило несколько тысяч. Пользователи предполагают, что всё дело в возможной блокировке Akamai Technologies, серверами которой пользуется Steam. Жалобы поступают не из всех регионов России, поэтому, видимо, ситуация затронула лишь определённые локации.

Фото: Detector404

Когда сбои в работе магазина Steam закончатся, неизвестно. В самой компании Valve пока не комментировали ситуацию.