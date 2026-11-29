19 ноября состоялся релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series. С тех пор игроки продолжают изучать мир, находя интересные отсылки и необычные способы взаимодействия с миром видеоигры.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Так, один из пользователей под ником Kyle придумал нестандартное ограбление. Он решил обнести закусочную Burger Shot, которая в мире GTA является аналогом знаменитой сети Burger King. Для этого он привёз в грузовике тигра, который выпрыгнул из машины в заведение и начал нападать на гостей с сотрудниками.

Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Kyle.

Пока зверь отвлекал всё внимание на себя, геймер смог обчистить кассовые аппараты. Видео с совершением ограбления игрок выложил в соцсети.

GTA 6 стала настоящим хитом, продажи которой достигли более $ 3,79 млрд — это больше сборов любых голливудских фильмов, включая «Аватара» и «Мстителей». Критики также оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории.