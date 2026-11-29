Издание Variety взяло интервью у режиссёра предстоящего фильма по Call of Duty Питера Берга. Он рассказал о важном персонаже из видеоигровой подсерии Modern Warfare, который появится в картине.

По словам постановщика, фанаты вполне могут рассчитывать на появление капитана Джона Прайса — одного из важнейших героев оригинальных игр. Берг не рассказал, кто сыграет персонажа, — в перезапуске Modern Warfare его исполнил артист Бэрри Слоун, который уже высказывал желание воплотить героя на экране. Режиссёр отметил, что кастинг ещё не начался.

Мы уже говорили, что фильм будет основываться на вселенной Modern Warfare. Так что, думаю, вы можете ожидать увидеть капитана Прайса. Кастинг только начинается.

Премьера фильма по Call of Duty состоится в июне 2028 года. Питер Берг также стал автором сценария вместе с Тейлором Шериданом («Йеллоустоун»). Они дружат уже много лет и вместе выпустили фильм «Любой ценой» в 2016-м, который получил четыре номинации на премию «Оскар».