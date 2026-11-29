На Мадридскосм международном кинофестивале выступил режиссёр Леос Каракс («Аннетт»). Он раскрыл новые детали своего предстоящего фильма под названием Lily May B.

По словам постановщика, в его картине одну из главных ролей сыграет Адам Драйвер. Ранее автор уже работал с актёром над мюзиклом «Аннетт». Свой проект Каракс описывает как постапокалиптическую сказку, где в центре повествования будут восьмилетний ребёнок, девушка и молодой парень. По сюжету они отправятся в путешествие через опустевшие города. Каждый из героев скрывает тяжёлую тайну, повлиявшую на их жизни.

Ранее сообщалось, что главную роль в новой ленте исполнит звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Съёмки проекта начнутся весной 2027 года. Дата выхода картины в мировом прокате пока неизвестна.