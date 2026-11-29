Расписание выхода сериала «Каменская. Перезагрузка» от режиссёра «Оффлайна»
3 декабря состоится премьера сериала «Каменская. Перезагрузка». Шоу расскажет новые истории по мотивам произведений Александры Марининой. В этот раз герои переместятся в современность и будут раскрывать сложные и загадочные преступления. В центре сюжета вновь окажется майор полиции Анастасия Каменская, молодой детектив, который занимается самыми запутанными делами. Режиссёром выступил Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).
В первый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Заключительная серия станет доступна для просмотра 5 января.
Расписание выхода сериала «Каменская. Перезагрузка»
|Эпизо
|Дата выхода
|1-я серия
|3 декабря
|2-я серия
|3 декабря
|3-я серия
|8 декабря
|4-я серия
|10 декабря
|5-я серия
|15 декабря
|6-я серия
|17 декабря
|7-я серия
|22 декабря
|8-я серия
|24 декабря
|9-я серия
|2 января
|10-я серия
|3 января
|11-я серия
|4 января
|12-я серия
|5 января
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