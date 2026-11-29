3 декабря состоится премьера сериала «Каменская. Перезагрузка». Шоу расскажет новые истории по мотивам произведений Александры Марининой. В этот раз герои переместятся в современность и будут раскрывать сложные и загадочные преступления. В центре сюжета вновь окажется майор полиции Анастасия Каменская, молодой детектив, который занимается самыми запутанными делами. Режиссёром выступил Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).

В первый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Заключительная серия станет доступна для просмотра 5 января.

Расписание выхода сериала «Каменская. Перезагрузка»