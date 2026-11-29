Студия Unknown Worlds представила трейлер первого крупного обновления для Subnautica 2. Апдейт под названием Tar Trek выйдет уже 1 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Subnautica. Права на видео принадлежат Unknown Worlds.

В рамках патча в проект добавят новый глубоководный регион Tar Delta. Он погружен в темноту, в различных биомах плавают жуткие обитатели, такие как смоляные крабы и угри. В локациях пользователей также ждут различные гейзеры, нефтяные озёра и редкие ресурсы.

С выходом апдейта в игре состоится полноценное появление Левиафана-коллекционера. Существо будет охотиться на пользователей и пробивать обшивку техники. Кроме того, в обновлении Subnautica 2 геймеров ждут новые инструменты и продолжение сюжета.

Subnautica 2 вышла в раннем доступе на ПК, Xbox Series и в Game Pass 14 мая. Действие игры разворачивается в совершенно новом инопланетном мире. Жители Альтерры получают шанс на новую жизнь, однако искусственный интеллект колониального корабля настаивает на продолжении миссии. Из-за этого главный герой оказывается в ловушке, теперь будущее человечества в его руках.