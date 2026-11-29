Издание TheTrailerCrypt раскрыло синопсис предстоящего фильма Godzilla x Kong: Supernova («Годзилла и Конг: Сверхновая»). В нём стали известны детали сюжета будущей ленты.

Согласно синопсису, на Землю обрушивается таинственная космическая угроза, что резко повышает активность Титанов. Тем временем Конг заражается неизвестной субстанцией из-за чего становится агрессивным, выступая против людей и Годзиллы. Монстрам и человечеству необходимо объединиться, чтобы предотвратить катастрофу и сразиться с новым смертоносным противником.

Лента «Годзилла и Конг: Сверхновая» выйдет в мировом прокате весной 2027 года. Картина выступит шестым фильмом в киновселенной MonsterVerse. Главные роли исполнили Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Кейтлин Дивер («Одни из нас») и другие актёры. В проекте также сыграл звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил, для которого фильм стал одним из последних в карьере — он умер в июле 2026 года.