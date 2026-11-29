1 декабря состоится премьера сериала «Тринити». Шоу расскажет об офицере военно-морского флота по имени Кэтрин, которая находится на атомной подлодке — судно чуть не запускает ядерное оружие по неизвестным целям, однако те внезапно исчезают. После этого героиня знакомится с харизматичным министром обороны США Уэббом. В один момент Кэтрин выясняет, что он скрывает зловещие тайны, связанные с инцидентом на подлодке. Главные роли сыграли Ричард Мэдден («Игра престолов») и Гугу Эмбата-Ро («Локи»).

В сериал войдёт семь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Тринити»