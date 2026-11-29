G2 Esports без осечек прошла второй этап PGL Major Singapore 2026. В матче за слот в третью стадию европейцы закрыли российскую 1win (THE ONE) на двух картах — 13:6 на Dust2 и 13:9 на Inferno.

Оба раза всё решалось ещё до смены сторон: G2 забирала первые половины 8:4 и 9:3, не оставляя сопернику шансов на камбэк. Главной звездой серии стал Гай NertZ Илуз (38-23, рейтинг 1,67) при мощной поддержке Артёма r1nkle Мороза (29-18, 1,41). У 1win никто не поднялся выше рейтинга 1,00, а Владислав nafany Горшков (20-35) и Андрей BELCHONOKK Ясинский (16-32) и вовсе провалили встречу.

После побед над Liquid, NiP и 1win европейский состав со счётом 3-0 проходит дальше. У 1win остаётся право на ошибку — 30 ноября команда продолжит борьбу в сетке 2-1. Мэйджор в Сингапуре продлится до 13 декабря, его призовой фонд составляет $ 1,25 млн.