FUT Esports вслед за G2 гарантировала себе слот в третью стадию на PGL Major Singapore 2026. В матче сетки 2-0 европейский состав дожал Astralis на двух картах — 13:11 на Dust2 и 13:9 на Mirage.

Если на Dust2 команды шли вровень до самой концовки, то на Mirage FUT выдала мощный камбэк: уступая 4:8 к перерыву, состав забрал вторую половину со счётом 9:1. Главной ударной силой стали Дмитрий dem0n Мирошниченко (36-31, рейтинг 1,39) и Альваро SunPayus Гарсия (35-20, 1,27). У Astralis в игре держались Виктор Staehr Стэр (32-35) и стенд-ин Антон Anlelele Хюин (32-30), тогда как швед Лове phzy Смидебрант (19-30) серию провалил.

FUT проходит дальше без единого поражения во втором этапе. У датского клуба ещё остаётся запас прочности — 30 ноября Astralis продолжит борьбу в сетке 2-1. Мэйджор в Сингапуре продлится до 13 декабря, его призовой фонд составляет $ 1,25 млн.