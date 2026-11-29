На подкасте The Town гостем стал журналист издания Wall Street Journal Робби Уэлан. Он раскрыл интересные подробности из своей новой книги, которая посвящена компании Disney и франшизе «Звёздные войны».

По словам журналиста, автор космической саги Джордж Лукас придумал идеи для продолжения оригинальной трилогии. Он хотел, чтобы после продажи прав на франшизу Disney в 2012 году корпорация сняла новые части по его наброскам. Репортёр отметил, что Боб Айгер, который на тот момент руководил компанией, назвал задумки Лукаса ужасными — финансировать подобные проекты ему не хотелось.

При этом во время продажи прав на «Звёздные войны» в контракте отмечалось, что Disney не обязана следовать идеям Лукаса. Сам режиссёр заявлял, что отказался от серии ради создания собственного музея.

Disney выпустила новую трилогию «Звёздных войн» с 2015-го по 2019-й. Картины собрали огромную кассу в кинотеатрах, однако многие фанаты не были довольны качеством фильмов.