GTA 6 позволяет создать тысячи различных образов для Джейсона и Лусии — главных героев игры. Некоторые фанаты решили запустить портал, который позволит геймерам делиться своими вариантами нарядов.

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Сайт называется GTA Fits. На нём каждый может загружать скриншоты и отмечать разные вещи на персонажах. В описании к образу указывается местонахождение каждого предмета одежды, а также аксессуаров, причёсок и татуировок. Кроме того, пользователи могут смотреть на подборки других игроков и лайкать их. Благодаря этому, на портале появляется своеобразный рейтинг самых популярных образов.

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

GTA 6 вышла 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City.