«Я правда больше не могу». Lynn Vision распускает состав по CS 2 после вылета с мэйджора

Владелец китайского клуба Lynn Vision Дэн SoulJeff Цзясинь подтвердил роспуск команды по Counter-Strike 2. Ещё до старта PGL Major Singapore 2026 он поставил игрокам ультиматум: если ростер не доберётся до третьей стадии, проект закроют.

По словам SoulJeff, после выхода в третий этап BLAST.tv Austin Major 2025 форма быстро пошла на спад, а выделенный на 2026-й испытательный срок ничего не исправил — состав «год за годом наступал на одни и те же грабли». При этом владелец сразу отмёл слухи о том, что клуб уходит из дисциплины из-за обвала доходов со стикеров.

Многие думают, что роспуск связан с изменениями в системе стикеров мэйджоров и тем, что у клуба нет доходов. На самом деле нет. За все годы LVG ни разу не принесла мне денег — даже с прежней доли от стикеров мы не получили ни копейки. По сути, от этого дела ждёшь либо денег, либо эмоций. Деньги я вкладывал постоянно, а результат всё время был неудовлетворительным. Я правда больше не могу.

Отдельно SoulJeff раскритиковал рейтинг Valve: из-за риска потерять очки Lynn Vision не могла ездить за практикой на европейские тир-2 и тир-3 турниры и была вынуждена оставаться на слабой азиатской сцене. В Сингапуре китайцы прошли первый этап, но во втором без шансов проиграли все три встречи — The MongolZ (9:13), Nemiga (1:13) и Eternal Fire (0:2).