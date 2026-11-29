Team Yandex обыграла 1win Team и вышла на реванш с Team Liquid в финале BLAST Slam IX

Team Yandex сломила сопротивление 1win Team в финале нижней сетки BLAST Slam IX по Dota 2 со счётом 2:1. Команда Аммара ATF Ассафа пробилась в решающий матч турнира и уже сегодня вечером получит шанс поквитаться с Team Liquid Станислава Malr1ne Поторака за вчерашнее поражение в верхней сетке.

Серия получилась предельно контрастной. На первой карте (49 минут) 1win Team уверенно довела дело до победы усилиями Ивана Pure~ Москаленко (12/3/12) и Божидара bzm Богданова (11/6/21). Перелом случился на второй — команды устроили 79-минутную бойню, где Pure~ нафармил 1222 крипа, но Team Yandex выгрызла победу благодаря CHIRA_JUNIOR (18/10/18) и ATF (11/8/27). После такого марафона у 1win не осталось сил: решающая карта закончилась разгромом 34:7 за 28 минут. Алимжан watson Исламбеков ни разу не умер (15/0/8), а Pure~ и Нета 33 Шапира завершили игру вообще без фрагов (0/7/3 и 0/4/1).

1win Team завершила выступление на третьем месте. Гранд-финал между Team Yandex и Team Liquid стартует 29 ноября в 18:30 мск .

Онлайн-турнир BLAST Slam IX проходит с 20 по 29 ноября, призовой фонд чемпионата составляет $ 750 тыс.