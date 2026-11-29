2 декабря стартует второй сезон сериала «Плохая обезьяна». Криминальное шоу основано на одноимённом романе писателя Карла Хиасена. Сериал рассказывает о детективе, ставшем инспектором ресторанов в Южной Флориде. Главного героя затягивает в мир жадности и коррупции после того, как турист находит отрезанную руку человека во время рыбалки. Сценаристом картины выступает Билл Лоуренс — один из авторов популярных сериалов «Клиника» и «Тед Лассо».
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 20 января.
Расписание выхода второго сезона сериала «Плохая обезьяна»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 декабря
|2-я серия
|9 декабря
|3-я серия
|16 декабря
|4-я серия
|23 декабря
|5-я серия
|30 декабря
|6-я серия
|6 января
|7-я серия
|13 января
|8-я серия
|20 января