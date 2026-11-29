2 декабря стартует второй сезон сериала «Плохая обезьяна». Криминальное шоу основано на одноимённом романе писателя Карла Хиасена. Сериал рассказывает о детективе, ставшем инспектором ресторанов в Южной Флориде. Главного героя затягивает в мир жадности и коррупции после того, как турист находит отрезанную руку человека во время рыбалки. Сценаристом картины выступает Билл Лоуренс — один из авторов популярных сериалов «Клиника» и «Тед Лассо».

Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 20 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Плохая обезьяна»