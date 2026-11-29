25 ноября состоялась премьера сериала «Бегущий по лезвию 2099» — нового проекта по культовой киберпанк-вселенной. Многие зрители уже посмотрели шоу и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 59% свежести.

Мнение пользователей разделилось. Некоторые хвалят проект за идеально воссозданную атмосферу оригинальных фильмов, а также за красивые съёмки и интересных персонажей. Другие ругают сериал за его медлительность, скучный сюжет и невыразительную игру актёров. Некоторые отмечают, что шоу напоминает типичные сериалы про полицейских — можно посмотреть один раз, но культовым он вряд ли станет.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про сериал «Бегущий по лезвию 2099»:

Не позволяйте негативным отзывам отпугнуть вас от просмотра этого потрясающего сериала. Я такой же большой поклонник «Бегущего по лезвию», как и все остальные, честно говоря, понятия не имею, что смотрели эти люди. Этот сериал великолепный, захватывающий и представляет собой уникальный взгляд на невероятную вселенную с множеством отсылок для преданных фанатов оригинального фильма.

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Как поклонник фильмов серии «Бегущий по лезвию», и особенно «2049», я был приятно удивлен, насколько хороша эта часть. Я сомневался и думал, что это будет провал уровня «Колец власти», но этот проект меня по-настоящему зацепил, и я обязательно посоветую его своим друзьям и родственникам.

Новый сериал «Бегущий по лезвию» напомнил мне, почему я вообще люблю этот мир. Это хорошая научная фантастика и хорошее шоу, с атмосферой, которая заставляет оставаться внутри истории, даже когда этот мир кажется холодным и тревожным.

Всё так медленно. Есть разница между размеренным темпом и скукой. Здесь последнее. Изменение динамики отношений между репликантами и людьми могло бы сработать, но сценарий просто не дотягивает. Зато выглядит неплохо. Очень жаль, потому что я действительно ждал этот сериал.

Мне хотелось, чтобы «Бегущий по лезвию 2099» мне понравился. Оригинальный фильм остается одним из моих любимых, но «2099» даже близко не сравнится с ним. Он страдает от плохого сценария, режиссуры и актёрской игры. По сути, это как смотреть какой-то полицейский сериал на канале CBS.

Действие сериала «Бегущий по лезвию 2099» разворачивается спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. По сюжету репликанты подняли восстание против своих создателей, после чего люди стали «гражданами второго сорта». В центре истории оказывается Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, жизнь которой подходит к концу.