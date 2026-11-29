По итогам второго уикенда сборы фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» достигли $ 231 млн в США. Лента занимает первую строчку в местных чартах, обгоняя проекты «Знакомство с Факерами: Новая глава» и «Билли и мир магии».

В мировом прокате картина заработала $ 431 млн. Таким образом, «Рассвет Жатвы» обогнал по сборам предыдущую часть франшизы с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах» ($ 363 млн) и вошёл в топ-5 самых кассовых фильмов серии «Голодные игры». Учитывая бюджет проекта в $ 200 млн, у ленты есть все шансы окупиться в ближайшие недели.

Самые кассовые фильмы серии «Голодные игры»:

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013) — $ 869 млн. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) — $ 762 млн. «Голодные игры» (2012) — $ 695 млн. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015) — $ 684 млн. «Голодные игры: Рассвет Жатвы» (2026) — $ 431 млн. «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023) — $ 363 млн.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» официально вышел в России 26 октября. Картина представляет собой экранизацию романа Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Картина является приквелом франшизы и рассказывает историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, герой Вуди Харрельсона.