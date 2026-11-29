По итогам третьих выходных сборы фильма «Скрудж» с Джонни Деппом достигли $ 47 млн в США. Картина занимает четвёртую строчку в местных чартах, уступая лентам «Голодные игры: Рассвет Жатвы», «Знакомство с Факерами: Новая глава» и «Билли и мир магии».

В мировом прокате рождественский проект заработал $ 107 млн. Таким образом, фильм окупил свой скромный бюджет $ 38 млн. Несмотря на смешанные отзывы от критиков, новая экранизация «Рождественской песни» понравилась зрителям: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 55% свежести от обозревателей и 90% от пользователей.

«Скрудж» рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь навсегда. Помимо Деппа, в фильме сыграли Сэм Клафлин («Голодные игры»), Иэн Маккеллен («Властелин колец»), Руперт Гринт («Гарри Поттер») и другие актёры.