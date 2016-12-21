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«Ред Булл» окрыляет: Тимо Вернер должен забить «Баварии»

«Бавария» — «РБ Лейпциг» — самый ожидаемый матч декабря в Бундеслиге. Решаем, кого взять из этого матча в дейли фэнтези.