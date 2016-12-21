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175 лет назад 2016
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Тимо Вернер
Фото: Reuters
Текст: Алексей Пионтковский

«Ред Булл» окрыляет: Тимо Вернер должен забить «Баварии»

«Бавария» — «РБ Лейпциг» — самый ожидаемый матч декабря в Бундеслиге. Решаем, кого взять из этого матча в дейли фэнтези.
21 декабря 2016, среда. 20:00. Фэнтези
Конечно, мы будем анализировать не только встречу «Баварии» с «Лейпцигом». Честно говоря, не советовал бы набирать огромное количество футболистов из этого матча. Не нужно надеяться, что мюнхенцы разорвут выскочек. Всякое может произойти. Когда-то же и команду Анчелотти должно прорвать. Но своим выступлением в первом круге команда Хазенхюттля показала, что она готова дать отпор любому топовому клубу чемпионата и дома, и на выезде. Если Мюнхен и выиграет, то вряд ли всухую, да и с минимальным отрывом. Поэтому стоит больше внимания уделить встрече в Зинсхайме, где «Хоффенхайм» имеет все шансы устроить очередной футбольный фейерверк вместе с «Вердером». Есть надежда, что «Байер» хотя бы на дерби с «Кёльном» соберётся и подтвердит великолепную статистику игр на «Райн-Энерги-Арене».

Очевидных кандидатур не так уж мало. Мы же уделим внимание тёмным лошадкам, которые способны выстрелить в заключительном туре Бундеслиги в 2016 году и принести нам удовлетворение в конкурсах на фэнтези-платформе Drafton.

Тимо Вернер, «РБ Лейпциг» — 8600 у.е.


Вернера уже тяжело называть тёмной лошадкой, учитывая, как он вместе со своим клубом заявил о себе этой осенью. Форвард «РБ Лейпциг», который, казалось, уже затух в «Штутгарте», за 15 матчей наколотил 9 мячей и дважды помог отличиться партнёрам. Прекрасная статистика. Вернер приоткрыл дверцу в сборную Германии, а ему всего 20. Почему я говорил о спаде, он слишком рано начал выходить в составе «Штутгарта» и успел пережить и взлёт, и падение.

Летом «РБ Лейпциг» выложил за Вернера рекордные для себя 10 млн евро. Если вы ещё не толком не видели детище Рангника — Хазенхюттля в действии, сегодня у вас есть шанс. Все знают, какой концерн стоит за «Лейпцигом», но эту тему многие замалчивают, учитывая, что немецкие законы не позволяют одному владельцу заправлять целым клубом. Но именно благодаря «Ред Булл», который сумел внедрить качественный менеджмент в футбольный клуб, мы видим такое чудо в текущем немецком сезоне.

«Бавария» играет ни шатко ни валко, дома не смогла победить «Хоффенхайм», «Кёльн», а «РБ» может быть ещё опаснее. Форсберг, Поульсен и Вернер могут устроить такую карусель, которая заставит крутиться не только головы защитников «Баварии», но и наши с вами.

Марк Ут, «Хоффенхайм» — 8800 у.е.


«Хоффенхайм» до сих пор не потерпел ни единого поражения в Бундеслиге. И шансов, что первое случится сегодня, совсем мало. Конечно, ничья с Дортмундом могла вселить уныние в игроков Юлиана Нагельсмана, но юный наставник проявил себя, как феноменальный психолог. Та ничья должна лишь раззадорить «деревенских». Нагельсманн планирует ротацию. Марк Ут, восстановившийся после травмы, должен выйти в старте и растерзать «музыкантов», пока Крамарич будет отдыхать.
Форсберг, Поульсен и Вернер могут устроить такую карусель, которая заставит крутиться не только головы защитников «Баварии», но и наши с вами.

Надим Амири, «Хоффенхайм» — 7200 у.е.


Амири — ещё одно открытие Нагельсманна. В системе «Хоффе» он оказался в 2012 году, сейчас ему 20, и парень выступает за немецкую «молодёжку». Наставник полностью доверят Амири, раскрывает его лучшие качества. Атакующий полузащитник с афганскими корнями обладает и уникальным видением поля, и чумовым ударом. Его манеру не слишком хорошо изучили в Бундеслиге, так что он способен принести пользу даже в сегодняшней встрече.

Зерге Гнабри, «Вердер» — 7300 у.е.


В 16 лет Гнабри уехал из Германии и очутился в системе «Арсенала», но там так и не смог убедить Венгера, что может играть сильнее, чем тот же Алекс Айуоби. Но это даже к лучшему. Порой нужно сделать шаг назад, чтобы потом прыгнуть вперёд. В мгновение ока Гнабри стал лидером «Вердера», начал штамповать результативные действия. Этой осенью он дебютировал в сборной Германии и даже оформил хет-трик, пусть и в игре с Сан-Марино.

«Хоффенхайм» — фаворит в игре с «Вердером», но это не отменяет того, что «музыканты» могут забить, оборона у «деревенских» пока не идеальна. Шансы у Гнабри обязательно будут.
«Байер» в гостевых дерби с «Кёльном» привык побеждать, причём зачастую с сухим счётом.

Никлас Штарк, «Герта» — 7700 у.е.


Завораживающих историй про Никласа Штарка рассказывать не буду. Просто замечу, что у «Герты» после двух сухих поражений кряду может быть только одна задача в матче с «Дармштадтом» — победить. А качество обороны берлинцев может помочь им не пропустить от не самой примечательной атаки.

Юлиан Брандт, «Байер» — 7500 у.е.


С одной стороны логичнее взять в состав Чичарито. Надежда на то, что мексиканца прорвёт, ещё не угасла. Но всё-таки Юлиан Брандт своими действиями на поле в большей степени убеждает, что на него можно рассчитывать. «Байер» в гостевых дерби с «Кёльном» привык побеждать, причём зачастую с сухим счётом. Так что, если кого-то и брать из матча на «Райн-Энерги», так это защитников леверкузенцев и Брандта, который отметился 8 результативными действиями в сезоне.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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