Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Джокер» Хелениус отдалит Шалунова и Ко от плей-офф

Чемпионат КХЛ близок к уходу на перерыв, но пока продолжаются баталии и на Западе, и на Востоке. Готовим команду дня в дейли фэнтези.