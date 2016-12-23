«Джокер» Хелениус отдалит Шалунова и Ко от плей-офф

В каждой из трёх встреч вроде бы имеется свой фаворит, но тем хоккей и прекрасен, что каждый может обыграть каждого. И как говорят Старки из популярного сериала: «Зима близко». Мы позволим себе слегка перефразировать фразу — «плей-офф близко». Каждая команда будет биться до самой сирены. Собираем свою команду мечты и побеждаем.
Вратарь: Рику Хелениус («Йокерит») — 7700 у.е.
Как я и писал раньше, «Сибирь» без Салака — это не та «Сибирь», о чём говорят и результаты последних игр. И что-то мне подсказывает, что новосибирцы останутся без плей-офф даже при наличии игроков такого калибра, как Шалунов, Шумаков и Полашек.
В то же время финское детище Ялонена умеет грамотно обороняться. К тому же мне хочется сэкономить на вратаре, ведь цена на топ-игроков других амплуа очень высока. В других играх в рамки у фаворитов встанут наверняка Фурх и Шестёркин, и, скорее всего, они одержат победы. Но в тех встречах мы будем ждать большего от атаки «Авангарда» и СКА. Верим, что Хелениус одержит победу в Новосибирске.
Защитник: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск) — 8200 у.е.
Канадский защитник минского «Динамо» проводит очень качественный сезон. Из сегодняшних матчей, которые значатся в конкурсе, Марк-Андре является лучшим ассистентом среди всех защитников (22 голевые передачи). По этому показателю он опережает великолепного Войнова, а если брать среди всех игроков лиги, то он 13-й. Разве можно не взять такого защитника?! Да, «Авангард» будет давить минчан, но «Динамо» свои 2-3 шайбы вполне может забросить. Помимо своих атакующих действий Граньяни крайне аккуратен в обороне и имеет всего 18 штрафных минут.
Защитник: Егор Мартынов («Авангард») — 7500 у.е.
Молодой защитник «Авангарда» последние матчи проводит на высочайшем уровне. И это не связано с его голами и пасами — он надёжен в обороне. Конечно, у омичей есть Густафссон, и мы можем взять его, но поверим в молодого, в то, что Мартынов снова расчехлит свою клюшку и как минимум отдаст результативную передачу.
«Лучший во всём» — именно такой характеристики достоин Регин в «Йокерите».Учитываем, что «Авангард» очень хорошо играет против минчан, с большой вероятностью, Мартынов отличится. Других кандидатов на роль второго защитника я не вижу.
Нападающий: Петер Регин («Йокерит») — 8500 у.е.
«Лучший во всём» — именно такой характеристики достоин датчанин в своей команде. Это и голы (13), и ассисты (20). «Йокериту» предстоит встреча с «Сибирью», и я уверен, что Регин отличится в этой встрече. Сибиряки порой отвратительно играют в обороне, и пропустить 2 или 3 шайбы для них не проблема. Учитывая, что защита «Сибири» будет снова без Салака, то Регин обязательно этим воспользуется. И «шуты» сейчас по игре на голову лучше оппонентов. Ждём от Питера заброшенную шайбу.
Нападающий: Илья Ковальчук (СКА) — 10 300 у.е.
О нападающем сборной России можно долго говорить, но стоит ли сейчас? Все любители хоккея знают, что Ковальчук — большой профессионал своего дела. На мой взгляд, единственной серьёзной задачей Ильи в «регулярке» является победа в бомбардирской гонке над Сергеем Мозякиным, где он пока проигрывает семь очков. СКА наверняка станет победителем чемпионата, в этом мало кто сомневается. Но Илья не был бы профессионалом до мозга костей, если бы не был голоден до побед, тем более индивидуальных. Почему бы в матче со скромной «Ладой» Ковальчуку не набрать 3-4 очка?!
Нападающий: Антон Бурдасов («Авангард») — 7900 у.е.
Обменянный в прошлом году из СКА Бурдасов становится одним из лидеров своего клуба. Если начало сезона он пропустил, то за те игры, что он провёл, а их у него набралось 23, выглядел в них просто идеально. За 23 матча в активе Бурдасова 19 (13+6) очков. Нельзя сказать, что «Авангард» сейчас на ходу, «Йокерит» ему создал большие проблемы. Но с хоккеистами из Минска омичи играют более чем убедительно, о чём говорят три последние игры на своём льду — 8:1,3:2 и 7:2. 18 заброшенных шайб за 3 встречи. Так что я не удивлюсь, если Бурдасов сделает свой очередной дубль, которых у него уже 3. А может, пора и на хет-трик замахнуться?
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