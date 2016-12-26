Алжирский кошмар «Эвертона»: Слимани и Марез разжуют «ириски»

Голкипер
В дейли фэнтези зачастую приходится кем-то жертвовать, чтобы вписаться в рамки лимита на игроков из одной команды и бюджета. На этот раз сэкономим на голкипере. Не так уж просто найти подходящую кандидатуру всего за 5500 у.е. В основном игроки с таким ценником сидят на лавке, а вот Джордан Пикфорд — основной вратарь «Сандерленда». Так почему бы его не взять? И не важно, что ему придётся противостоять нападению «Манчестер Юнайтед». Не так уж часто «дьяволы» в этом сезоне помногу забивают. А вдруг Пикфорд пенальти отразит? Вероятно, что от него мы дождёмся бонусов за сейвы. Рабочий вариант!
Оборона
Оборонительную линию составлю из игроков «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы, как известно, одержали 11 побед подряд, из них девять с сухим счётом. Феноменальный результат команды Антонио Конте. «Борнмут», новый оппонент синих, умеет играть в атаке. Но одно дело — забивать дома даже «Ливерпулю», совсем другое — в гостевом матче с «Челси». Рекомендую брать самого атакующего оборонца лондонцев — Маркоса Алонсо.
«Манчестер Юнайтед» предстоит встреча с «Сандерлендом» Дэвида Мойеса. Очевидно, что «чёрные коты» на «Олд Траффорд» большую часть встречи проведут в засаде, будут отбиваться от атак манкунианцев. Редкие вылазки будут, но не факт, что он приведут к голу. Луис Валенсия и Фил Джонс укрепляют наши редуты.
Рекомендую брать самого атакующего оборонца лондонского «Челси» — Маркоса Алонсо.
Средняя линия и нападение
Несмотря на низкое место в турнирной таблице, «Лестер» продолжает оставаться опасным в домашних встречах: в восьми матчах 4 победы и 3 ничейных исхода. Показатель добротный. И накладывается он на жуткие выступления «Эвертона» в гостях. А именно с «ирисками» играть действующим чемпионам. Так вот мерсисайдцы в шести последних выездах разжились одним-единственным очком. После приличного старта у Кумана дела не клеятся. А тут ещё голодные «лисы», которым срочно нужно подниматься по таблице. Варди дисквалифицирован, но это не беда. У «Лестера» теперь имеется чисто алжирская связка Марез — Слимани. Эти умельцы причинят значительный урон «Эвертону» в предстоящей встрече.
На кого мы ещё можем рассчитывать? Думаю, на бельгийскую связку Азар — Батшуайи. Ну если с Эденом всё понятно, роскошный сезон он выдаёт, то ставка на Батшуайи вас наверняка удивила. Дело в том, что Диего Коста отбывает дисквалификацию. Его место в центре атаки займёт Миши, который славится тем, что притягивает голевые моменты. Здорово этот парень двигается, чувствует, как лучше открыться. Реализация его частенько подводит. Но здесь такой шанс, он должен расстараться и напомнить о своих лучших качествах Антонио Конте.
Все знают, что может вытворять Уолкотт, когда травмы оставляют его в покое. В этом сезоне он находится в зоне комфорта и регулярно забивает.
«Манчестер Сити» продолжает обходиться без Серхио Агуэро. Аргентинец досиживает свою дисквалификацию. Гвардиола ищет варианты игры без центрального нападающего. На этой позиции попеременно оказываются Де Брёйне, Стерлинг и Зане. Такую же карусель мы наверняка увидим в игре «горожан» с «Халл Сити». Команда из Манчестера не имеет ни малейшего права терять очки, иначе отставание от «Челси» станет просто угрожающим. Де Брёйне давненько не забивал, хотя моменты у него есть, но он отделывается голевыми передачами. Пора ему отправить свою фамилию на табло. Поверим в ещё одного бельгийца.
Не поверите, но с бельгийцами мы ещё не закончили! Очередной представитель «красных чертей» — Насер Шадли. Атакующий полузащитник «Вест Бромвича», можно сказать, оказался в нашей команде по остаточному принципу. Брали его в последнюю очередь. Но он может принести реальную пользу. «Арсенал» в домашней встрече полезет на «дроздов», будет атаковать почти без оглядки, и у гостей появятся шансы. Вязкая оборона, резкие контрвыпады — стихия команды Тони Пьюлиса. Против «канониров» это действенная тактика. И от Шадли мы можем дождаться ассистентского балла или даже гола.
К сожалению, на Алексиса Санчеса средств не хватило, но будем надеяться, что Тео Уолкотт окажется не менее полезным вариантом. Все знают, что может вытворят фланговый нападающий сборной Англии, когда травмы оставляют его в покое. В этом сезоне Уолкотт находится в зоне комфорта и регулярно забивает. Почему бы не сделать на него ставку?
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