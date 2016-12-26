Фото: Reuters

Алжирский кошмар «Эвертона»: Слимани и Марез разжуют «ириски»

Премьер-лига прерывает футбольное молчание. Boxing Day в Англии — обычное время для баталий в АПЛ. Присоединяемся со своей фэнтези-командой.