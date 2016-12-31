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Коста, Златан и Лаллана — в новогоднем фэнтези по АПЛ

Последние матчи Премьер-лиги в уходящем году встречаем своей командой, в которой объединены Азар, Коста, Шмейхель, Лаллана и Ибрагимович.