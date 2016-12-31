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Златан Ибрагимович
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Коста, Златан и Лаллана — в новогоднем фэнтези по АПЛ

Последние матчи Премьер-лиги в уходящем году встречаем своей командой, в которой объединены Азар, Коста, Шмейхель, Лаллана и Ибрагимович.
31 декабря 2016, суббота. 15:30. Фэнтези
Широкий выбор звёздных персоналий в новых турнирах по дейли фэнтези на Drafton. Не так легко выбрать даже трио из огромной группы потрясающих нападающих. Вот кого бы взяли из этого набора форвардов: Ибрагимович, Диего Коста, Серхио Агуэро, Садио Мане, Дивок Ориги, Ислам Слимани, Джей Родригес, Саломон Рондон? Ведь у каждого из них замечательные шансы отличиться сегодня. Не меньшая дилемма возникает при выборе игроков на других позициях. Что ж, возомним себя менеджером с богатым опытом и в бой, точнее, на выборы!

Голкипер


Начнём по традиции с вратарской позиции. Здесь выбор не менее богат. Хочешь бери Куртуа, а хочешь — де Хеа. Мы же пойдём другой дорогой и осуществим трансфер Каспера Шмейхеля. Действующий чемпион
Англии «Лестер» уже должен заботиться о том, как бы сохранить прописку на будущий сезон. Удивила бездарная игра «лисов» против «Эвертона» и странные решения Раньери, хотя до этого момента «Лестер» на «Кинг Пауэр» не взял очки всего лишь раз, не говоря уже о трёх победах в Лиге чемпионов.

«Вест Хэм» в этом сезоне не силён в атаке, это очевидно. Для «Лестера» же эта игра слишком много значит, чтобы позволять себе халтуру. Как мне кажется, в этом матче хозяева способны победить всухую. По крайней мере, они должны показать, что всё ещё умеют качественно обороняться.

Оборона


Ключевое звено в защите — игроки «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Антонио Валенсия. Выбор здесь обусловлен не тем, что команда Моуринью научилась обороняться без помарок. Просто «Мидлсбро» посредственно играет в атаке, мало забивает, предпочитает танцевать от печки. 16 мячей в 18 турах — лучшее свидетельство того, как работает система Айтора Каранки.

Аллан-Ромео Ньом — это бюджетный вариант в оборону, который неожиданно может стать одной из самых лучших покупок по соотношению цена/качество. Камерунец уже отмечался результативными действиями в этом сезоне. Но важно другое — выступает он за «Вест Бромвич», который при Пьюлисе славен своей обороной. Допускаю, что «дрозды» сыграют на ноль в Саутгемптоне, ведь у местных «святых» явные проблемы в атаке из-за недобора исполнителей.

Завершаем комплектование оборонительной четвёрки при помощи действующего чемпиона Англии Дэнни Симпсона. Про то, как «Лестеру» важно сыграть на ноль, я уже говорил. Ну а Симпсон стоит всего 7000 у.е., нашему бюджету это должно понравиться.

Средняя линия и нападение


В последние дни все эксперты в Англии только и шепчутся, что «Челси» вот-вот должен проиграть и прервать свою феноменальную серию из 12 побед. Быть может, вскоре Антонио Конте не придётся прыгать у бровки. Но я склонен верить, что это случится 4-го января во встрече с «Тоттенхэмом». Совсем мало шансов увидеть поражение «пенсионеров» сегодня в игре со «Сток Сити», тем более что после дисквалификации в строй возвращаются Диего Коста и Н'Голо Канте. От испанского бразильца после «отсидки» мы ждём голов и передач, как и от его партнёра по атаке Эдена Азара. Бельгиец снова будет претендовать на звание лучшего игрока сезона, в этом уже нет сомнений. А «гончары», против которых сегодня играть «Челси», мягко говоря, не производят впечатления в последний месяц. Чего только стоит упущенная победа в матче с «Лестером» со счёта 2:0, ведь «Сток» играл более тайма в большинстве.
То, что вылепил из Лалланы Юрген Клопп, это едва ли не совершенство. Папа Карло обзавидуется!
Кого взять ещё? Ну, естественно, Златана. Не думаю, что тут нужно много пояснений. Швед просто освоился в английской Премьер-лиге. Вряд ли даже качественная оборона «Мидлсбро» его остановит.

Кстати, о футболистах «Боро». Гастон Рамирес по-прежнему стоит сущие копейки — 4700 у.е. И хоть я не очень верю, что он может принести пользу именно на «Олд Траффод», при этом отчётливо понимаю, что этот парень обладает фантастическим ударом. В любом случае нам не найти полузащитника с более адекватной ценой, который точно выйдет сегодня в основе.

Ну и не могли мы пройти мимо центрального матча вечера «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». На мой взгляд, пока Пеп Гвардиола не наступит на горло собственной песне и не начнёт работать над обороной, «Сити» не будет иметь успеха в АПЛ. Юрген Клопп быстро понял правила игры на островах и стал подстраиваться. В итоге сейчас мы видим роскошный «Ливерпуль», который способен раскатать «горожан» из Манчестера. Честно говоря, раньше не считал Адама Лаллану за футболиста, но то, что из него вылепил Юрген Клопп, это едва ли не совершенство. Папа Карло обзавидуется! Нет Коутиньо — не беда. Лаллана всё берёт на себя и феерит по-настоящему, по-британски. Берём Адама и Дивока Ориги, которому пора вспоминать, что на подходе Коутиньо и он может выпасть из состава.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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