Крауч, Бентеке и другие игроки АПЛ, которые «воскреснут» в 2017-м

Питер Крауч, «Сток Сити» — 8100 у.е.
В конце текущего месяца Краучу исполнится уже 36 лет. Но экс-нападающий сборной Англии не собирается заканчивать с футболом, несмотря на множество травм, которые неустанно портят ему жизнь. Питер на днях рассказал, что наставник «Стока» Марк Хьюз уверен: ему по силам выступать на самом высоком уровне до 40 лет.
Не скажешь, что Крауч играет особую роль в составе «гончаров». До недавнего времени ему даже похвастаться было нечем, за исключением хет-трика в кубковой игре со «Стивениджем». Но дисквалификация Арнаутовича и травма Уолтерса открыли ему дорогу в стартовый состав. И под Новый год он забил «Челси». А по нынешним временам гол в ворота команды Конте — значимое достижение для любого игрока. Учитывая уважение, которое испытывает к своему форварду Хьюз, Крауч появится на поле и сегодня. Да и рано его хоронить, тем более перед игрой с «Уотфордом», который ото всех подряд получает по несколько пробоин за матч.
Кристиан Бентеке, «Кристал Пэлас» — 9300 у.е.
2016 год стал одним сплошным кошмарным сном для бельгийского бомбардира. Юргену Клоппу он не пригодился, выходил на поле лишь эпизодически. Немецкий специалист сразу показал, на кого собирается делать ставку. Бентеке получал игровое время, когда все остальные были травмированы. Не удивил его переход в «Кристал Пэлас», но и в лондонском коллективе он пока всё больше портит, чем приносит пользы. На его счету несколько незабитых пенальти. В недавней игре с «Уотфордом» его ошибка при исполнении 11-метрового не дала «орлам» набрать три очка в первом матче под руководством Сэма Эллардайса.
У одарённого Бентеке есть все шансы снова заявить о себе — Эллардайс и не таких возвращал из небытияИз-за клубных неудач в Бентеке перестали верить в сборной. И там он получает место в составе по большим праздникам. Но у одарённого нападающего есть все шансы снова заявить о себе — Эллардайс и не таких возвращал из небытия. Большой Сэм верит в гигантского Кристиана, пора уже бельгийцу разозлиться и начать забивать на регулярной основе.
Уилфрид Заха, «Кристал Пэлас» — 8400 у.е.
После заключения контракта с «Кристал Пэлас» Заха буквально рвал и метал, отрабатывал так, что оставалось только диву даваться. Первая часть прошлого сезона, наверное, лучшее время в его карьере. Тогда команда Алана Пардью была невероятна хороша, на выезде у неё были лучшие результаты во всей лиге. Но с наступлением 2016 года всё куда-то пропало, испарилось. «Кристал Пэлас» начал падать в турнирной таблице, не смог взять Кубок Англии. Неудачи продолжились и в новом сезоне, что в итоге привело к отставке Пардью.
Возможно, Эллардайс сможет тщательно поработать над психологией и другого своего лидера с африканскими корнями. А то в последнее время Заха съедает хандра, в чём он признавался и выражал желание покинуть «Кристал Пэлас». Так дело не пойдёт. Первый домашний матч при Эллардайсе, да ещё и против никудышного «Суонси», — лучшая возможность для Заха показать своё истинное мастерство и природный талант.
Глен Джонсон, «Сток Сити» — 8200 у.е.
Джонсона уже давно принято относить к ветеранам. Наверное, это связано с тем, что он играет целую вечность — слишком уж рано начал. Но ведь правому латералю «Стока» на 3 года меньше, чем Краучу. И раз Хьюз по-прежнему верит в него и ставит в состав, это означает лишь одно — Джонсон по-прежнему конкурентоспособен. А при наличии в атаке «гончаров» Крауча фирменные навесы «винг-бэка» «Стока» становятся в разы опаснее. И сегодня у него есть все шансы это продемонстрировать, ведь «Уотфорд» играет в три центральных защитника, а Холебас чересчур часто убегает вперёд.
Габриэл Паулиста, «Арсенал» — 9200 у.е.
Помнится, с такой помпой «Арсенал» покупал Габриэла у «Вильярреала», а тот всё никак не может заиграть в Лондоне. За это время испанский клуб успел вырастить Эрика Байи и заработать на нём кругленькую сумму, а болельщики «канониров» продолжают считать косяки бразильца. Возможно, сейчас у него последний шанс что-то доказать Венгеру, ведь Мустафи и Мертезакер играть не могут. Играть хуже, чем в 2016 году, как это делал Габриэл, просто нельзя. Надеемся, парень возьмётся за голову, перестанет нервничать и заодно принесёт нам очки в фэнтези.
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