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Крауч, Бентеке и другие игроки АПЛ, которые «воскреснут» в 2017-м

Старый год провожали вместе с английской Премьер-лигой, с ней же и встречаем Новый. Собираем состав по схеме 3-4-3 в дейли фэнтези.