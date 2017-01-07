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Новогодняя Серия А: кто поможет Мертенсу и Гамшику?

Итальянцам надоело наслаждаться одним хлебом. Болельщики требуют зрелища, посему Серия А возвращается с каникул. А у нас стартует фэнтези.