Новогодняя Серия А: кто поможет Мертенсу и Гамшику?

Мануэль Паскуаль, «Эмполи» — 8400 у.е.
Опытнейший левый латераль, сыгравший 10 матчей за сборную и отдавший более 10 лет «Фиорентине», минувшим летом очутился в «Эмполи». Ему уже 34, и с возрастом его всё чаще стали настигать травмы. Возможно, по этой причине Мануэль Паскуаль не нашёл более солидного варианта для продолжения карьеры. В лучших своих играх он по-прежнему способен показывать футбол, не уступающий по качеству тому, что демонстрируют «винг-бэки» в топовых итальянских клубах. Тот же Алекс Сандро из «Юве» только по части выносливости может превзойти Паскуаля.
«Эмполи» сезон проваливает. Но в то же время можно сказать, что в прошлом он прыгнул выше головы, после чего его состав как следует проредили. Если команда из Тосканы собирается спасаться, то, конечно, обязана побеждать дома ещё одного из кандидатов на вылет — «Палермо». Паскуаль восстановился после очередного повреждения и готов придать стройности обороне «Эмполи», но в большей степени ждём от экс-капитана «Фиорентины» его потрясающих кроссов, с которых было забито не менее трёх десятков мячей в Серии А.
Робин Кайсон, «Палермо» — 5500 у.е.
Над «Палермо» давно уже потешается вся Италия. К чудачествам президента розанери Маурисио Дзампарини все привыкли. С начала сезона команда сменила уже двух наставников. Эудженио Корини стартовал с двух поражений, но перед Рождеством сицилийцы победили в гостях «Дженоа» — 4:3 и поделили очки с «Пескарой». Какие-то проблески видны. И, кстати, на выезде у розово-чёрных всё не так печально — девять очков в девяти играх, в домашних набрано лишь одно очко — как раз в недавней встрече с «Пескарой».
Учитывая, что «Эмполи» дома пропускает регулярно, нам может пригодиться Робин Кайсон, талантливый шведский полузащитник с ганскими корнями. Он уже трижды забивал по ходу сезона. В контратаках «Палермо» Кайсон может быть чрезвычайно полезен. Да и цена его нас может только радовать.
Бруну Фернандеш, «Сампдория» — 5500 у.е.
В целях экономии приобретаем и Бруну Фернандеша из «Сампдории». Впрочем, здесь есть тайный замысел. На полную катушку талант португальца ещё не раскрутился. Тем не менее Фернандеш проявил себя в достаточной мере. Абы кого «Удинезе» не берёт в свою систему. А теперь уже и «Сампдория» увидела в нём немало интересного, раз решила выкупить его трансфер за 7 млн евро. До этого она отдала 1 млн евро за его аренду.
Фернандеш, к слову, также трижды отличился в текущем чемпионате. Но от него ждут и результативных передач, ведь в какой-то мере его взяли, чтобы заменить Фернандо, уехавшего в «Спартак». Впрочем, на поле португалец располагается под двумя форвардами. И у него немало шансов принести необходимые бонусы в дейли фэнтези.
Фабио Квальярелла, «Сампдория» — 7600 у.е.
Квальярелла возвращается в родной город. Для него матчи против «Наполи» особенные. Родился он в пригороде Неаполя — Кастелламмаре-ди-Стабия, но с детства был фанатом «партенопейцев». За любимый клуб он поиграл совсем мало. Но почти в каждый визит на «Сан-Паоло» Квальярелла забивает. И пусть Фабио в конце месяца исполнится 34 года, а этот сезон далеко не лучший в его неординарной карьере, он способен огорчить Пепе Рейну.
Добавим, что «Сампдория» регулярно забивает на «Сан-Паоло» — четыре мяча за последние два года.
Илия Несторовски, «Палермо» — 7900 у.е.
«Победа» Прилеп, «Словацко», «Виктория» Жижков, «Металлург» Скопье, «Интер» Запрешич — наверняка вы с детства переживаете за эти клубы! Что их объединяет? За них выступал македонец Илия Несторовски, одно из главных открытий сезона в Италии. Летом за жалкие 500 тыс. евро его трансфер достался «Палермо». И что же мы видим? Семь мячей и две голевые передачи менее чем за круг в Серии А — такова статистика 26-летнего форварда. Просто блеск! Теперь уже за ним охотятся более серьёзные команды.
Как его не взять? В фэнтези он может быть полезнее одноклубника Кайсона, да и многих других.
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