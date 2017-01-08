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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези
Фото: Reuters
Текст: Алексей Пионтковский

Почему нужно взять Бакку и другие советы для итальянского фэнтези

В воскресенье в 19-м туре Серии А развернутся основные события, которые мы не обходим стороной. Запускаем в бой свою фэнтези-бригаду.
8 января 2017, воскресенье. 16:15. Фэнтези
«Наполи» в субботу не без судейской помощи дожал «Сампдорию» и создал давление на конкурентов, в первую очередь «Рому» и «Милан». «Ювентус» вряд ли что-то ощущает, он слишком силён, да и кожа у него толстая, чемпионская. Так вот в воскресенье все претенденты должны отыскать верный ответ на успех «Наполи». Получится ли? Узнаем ближе к вечеру. Пока же заявляем свою команду в турнир по дейли фэнтези на Drafton. Поговорим о некоторых аспектах формирования состава.

Год не только Петуха, но и Бакки


Начну с того, что в нашем составе должен обязательно присутствовать Карлос Бакка. Лападула — это прекрасно, но «Милану» необходим настоящий лидер атак. Колумбиец конфликтовал с наставником россонери Винченцо Монтеллой, точнее, у них было недопонимание.
Но рулевой миланцев и сам должен прекрасно понимать, что ему необходим Бакка. Южноамериканец обязан начать играть сильнее, чем в последних двух месяцах прошлого года. Это было отвратительно. Даже если Бакка намерен летом уйти в тот же «ПСЖ», ему нужно прибавлять, иначе в его способности просто перестанут верить.

Начать можно с того, чтобы забить пару мячей в ворота «Кальяри», который в этом сезоне охотно пропускает абсолютно от всех.

Симеоне-младший заставит дрожать «Рому»


Думаю, что до этого сезона многие даже не думали о том, что у Диего Симеоне есть сын и он уже готов к серьёзным свершениям. До минувшего лета Симеоне-младший выступал в Аргентине, где запомнился отменной игрой за молодёжную сборную, в клубах получалось не так здорово. Но «Дженоа» в парня поверил. Иван Юрич начал давать шансы таланту, а тот не посмел подвести «алленаторе». Дубль в ворота «Ювентуса» в первом же сезоне в Серии А — каково? Этим Симеоне не ограничился, на его счету уже шесть мячей. Ну а матч с вице-лидером для него серьёзный вызов. Уверен, парень сегодня будет летать по полю. И стоит заполучить его к себе в команду.

Пробоины в обороне «Юве»


Стоит ли делать серьёзную ставку на то, что «Ювентус» сыграет на ноль? Уверенности нет. За туринцев сегодня не сыграют Буффон, Бонуччи, Дани Алвес и Алекс Сандро. Да, «Болонья» не самый грозный из соперников, но по голу за игру на выезде она забивает. Не так уж мало. Да и бьянконери небезупречны в оборонительных действиях в текущем сезоне.

С другой стороны, сложно поручиться хотя бы за одну команду из тех, чьи матчи попали в фэнтези-конкурсы, которая бы точно сыграла на ноль. «Милан»? «Кальяри» настолько бесшабашен, что скорее пропустит четыре, чем не забьёт. В играх «Дженоа» — «Рома» и «Сассуоло» — «Торино» мы вправе ждать настоящих перестрелок. Ну а составлять оборону исключительно из игроков «Кьево» и «Аталанты» — определённый риск. Так что пару игроков «Ювентуса» я бы всё же взял. Обязательно — Лихтштайнера, который, как всем известно, прекрасно чувствует себя при подключениях в атаку.

«Кьево» и «Аталанта» разыграют классическую итальянскую партию


Кстати, об игре «Кьево» — «Аталанта». Не так часто в последние годы в Серии А фиксируется нулевая ничья. Но именно в этой встрече такой исход вполне возможен. «Кьево» славится качественной обороной, упором на организацию игры. Это типичная итальянская команда середины 90-х. «Аталанта» в первой части сезона произвела фурор. Но уже перед Рождеством чувствовалось, что бергамаски устали от собственной прыти. Спору нет, они молодцы. Но продолжат ли в том же духе и во втором круге? Не уверен. Тем более на Кубок Африки отправился ключевой игрок — Франк Кесси.

Я бы рекомендовал брать в состав защитников и из «Кьево», и из «Аталанты».

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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