Хёрсли — самый полезный в СКА. Используем это в фэнтези

В фэнтези на платформе Drafton в первую очередь ценятся результативные действия, бонусы за «хиты» и блокированные броски пока не предусмотрены, поэтому в нашем составе будет лишь один хоккеист из центрального матча дня. Переходим к персоналиям.
Вратарь: Алексей Мурыгин, «Локомотив»- 8400 у.е.
«Локомотив» вернулся домой после долгой поездки. Сибирские гастроли могли вымотать подопечных Кудашова. Но статистика говорит о том, что ярославцы после долгого отсутствия на «Арене-2000» играют ярко и результативно. Будем надеяться, что и сегодня «железнодорожники» покажут себя с лучшей стороны. Сибирский результат «Локо» не должен вводить в заблуждение. Откровенно не везло Ярославлю и в Новосибирске, и в Омске. Играла команда достойно, но где-то судейские решения были не в её пользу, где-то откровенно не везло.
Дома должно быть всё иначе. К тому же первым соперником станет рижское «Динамо», слабейшая команда Запада, которая к тому же катастрофически выступает вне родных стен — 4 победы и 18 поражений. Волжане должны этим пользоваться и выигрывать. Умение «Локомотива» качественно играть сзади способно помочь им мало пропустить, а то и вовсе сыграть на ноль. Доподлинно нельзя сказать, кто сыграет на последнем рубеже у хозяев. Но при окончательном формировании состава мы будем это знать и выберем Мурыгина либо Судницына.
Защитник: Чарльз Дженовей, «Йокерит» — 8200 у.е.
«Йокерит» встретится на своём льду с «Ладой», которая занимает предпоследнее место в КХЛ по игре на выезде. Как тут не взять лучшего защитника «шутов» Дженовея, который постоянно проводит на площадке более 20 минут, появляется в спецбригаде большинства. Канадец не так результативен, как в октябре. Но он мастеровит, его должно прорвать. Замечу, что в последних пяти встречах Дженовей самый полезный хоккеист «Йокерита» с показателем "+3".
Защитник: Патрик Хёрсли, СКА — 8600 у.е.
Возвращаемся к матчу ЦСКА — СКА. Наверное, многих удивил заголовок нашего материала, все начали задаваться вопросом: «А давно ли это Патрик Хёрсли» стал самым полезным игроком СКА?" Отвечаю прямо: в последних 5 встречах его показатель полезности "+5". Рядом никого нет. Лишь у Кетова "+3". К тому же за этот отрезок у шведа 4 очка, это второй результат в команде после Шипачёва.
Констатируем: Хёрсли освоился в Петербурге, набрал форму, заслужил доверие Знарка и начинает демонстрировать свой хоккей. Так почему бы не поверить в него? У нас оставались средства, чтобы взять Войнова или москвича Ожиганова. Осознанно делаю ставку на Хёрсли.
Нападающий: Петер Регин, «Йокерит» — 8500 у.е.
Про «успехи» «Лады» на выезде я уже упомянул. Взяли Дженовея, берём и лучшего бомбардира «Йокерита» Петера Регина. Ребята из Хельсинки после поражения от «Северстали» должны разозлиться и нанести удар по тольяттинцам. В плей-офф финская команда вроде бы попадает, но раньше времени расслабляться не стоит. «Сочи» и «Витязь» в борьбе между собой могут и «Йокерит» выбросить из восьмёрки.
Не знаю, мечтает ли 30-летний Регин вернуться в НХЛ, где он выступал за «Оттаву» и «Чикаго», но он точно хотел бы получить серьёзный контракт на следующий сезон и повторить путь Мозеса или Козуна. Североамериканцы, зажигавшие в «Йокерите» ранее, затем проследовали в российские клубы на более серьёзные оклады. Регину стоит ещё поработать над статистикой, матч с «Ладой» для этого подходит.
Нападающий: Виктор Комаров, «Лада» — 7000 у.е.
Вроде бы мы похоронили «Ладу», но это не совсем так. Не думаю, что ей удастся зацепить очки в Хельсинки, но команда Аболса всегда настроена на яркий хоккей. В последней встрече тольяттинцы победили дома «Салават» — 4:2, показав, что пациент ещё жив. Дадут бой и «Йокериту», пару шайб наверняка забросят, поэтому возьмём одного из ведущих форвардов «автозаводцев» Виктора Комарова. Много он играет, немало отдаёт и забивает. И нам должен хорошую службу сослужить.
Нападающий: Брэндон Козун, «Локомотив» — 9100 у.е.
О Козуне мы вскользь упоминали. Сейчас он лидер атак «Локомотива» — с 41 очком замыкает топ-10 лучших бомбардиров КХЛ. С кем пополнять лицевой счёт, если не с рижским «Динамо», о результатах которого в гостях вы уже знаете. На мой взгляд, тут особых объяснений даже не нужно. Всё лежит на поверхности. Вам лишь нужно выбрать между Козуном или его партнёром по звену Контиолой. Оба в порядке. Тут уж дело вкуса.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.