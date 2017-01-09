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175 лет назад 2016
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Патрик Хёрсли
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Александр Служаков

Хёрсли — самый полезный в СКА. Используем это в фэнтези

Главный матч дня в КХЛ — «армейское» дерби ЦСКА — СКА. Без столь впечатляющей вывески не обошлись и новые фэнтези-конкурсы. Собираем состав.
9 января 2017, понедельник. 16:30. Фэнтези
Спору нет, ЦСКА — СКА — главный матч дня в КХЛ, быть может, даже всей недели. Напомню, что питерские «армейцы» чрезмерно слабо провели праздничный отрезок, потерпели четыре поражения подряд и позволили москвичам сравняться. На данный момент у команд по 107 очков, вот только у дружины Квартальнова проведено на матч больше. Встреча за лидерство. И вряд ли нам стоит ждать того же фестиваля заброшенных шайб, как при последнем свидании команд. Тогда в «Ледовом» хоккеисты с Невы победили 6:3. Велика вероятность увидеть закрытый хоккей, многочисленные столкновения. Другими словами — настоящий матч плей-офф. Такой сценарий, на мой взгляд, наиболее вероятен.

В фэнтези на платформе Drafton в первую очередь ценятся результативные действия, бонусы за «хиты» и блокированные броски пока не предусмотрены, поэтому в нашем составе будет лишь один хоккеист из центрального матча дня. Переходим к персоналиям.

Вратарь: Алексей Мурыгин, «Локомотив»- 8400 у.е.


«Локомотив» вернулся домой после долгой поездки. Сибирские гастроли могли вымотать подопечных Кудашова. Но статистика говорит о том, что ярославцы после долгого отсутствия на «Арене-2000» играют ярко и результативно. Будем надеяться, что и сегодня «железнодорожники» покажут себя с лучшей стороны. Сибирский результат «Локо» не должен вводить в заблуждение. Откровенно не везло Ярославлю и в Новосибирске, и в Омске. Играла команда достойно, но где-то судейские решения были не в её пользу, где-то откровенно не везло.

Дома должно быть всё иначе. К тому же первым соперником станет рижское «Динамо», слабейшая команда Запада, которая к тому же катастрофически выступает вне родных стен — 4 победы и 18 поражений. Волжане должны этим пользоваться и выигрывать. Умение «Локомотива» качественно играть сзади способно помочь им мало пропустить, а то и вовсе сыграть на ноль. Доподлинно нельзя сказать, кто сыграет на последнем рубеже у хозяев. Но при окончательном формировании состава мы будем это знать и выберем Мурыгина либо Судницына.

Защитник: Чарльз Дженовей, «Йокерит» — 8200 у.е.


«Йокерит» встретится на своём льду с «Ладой», которая занимает предпоследнее место в КХЛ по игре на выезде. Как тут не взять лучшего защитника «шутов» Дженовея, который постоянно проводит на площадке более 20 минут, появляется в спецбригаде большинства. Канадец не так результативен, как в октябре. Но он мастеровит, его должно прорвать. Замечу, что в последних пяти встречах Дженовей самый полезный хоккеист «Йокерита» с показателем "+3".

Защитник: Патрик Хёрсли, СКА — 8600 у.е.


Возвращаемся к матчу ЦСКА — СКА. Наверное, многих удивил заголовок нашего материала, все начали задаваться вопросом: «А давно ли это Патрик Хёрсли» стал самым полезным игроком СКА?" Отвечаю прямо: в последних 5 встречах его показатель полезности "+5". Рядом никого нет. Лишь у Кетова "+3". К тому же за этот отрезок у шведа 4 очка, это второй результат в команде после Шипачёва.

Констатируем: Хёрсли освоился в Петербурге, набрал форму, заслужил доверие Знарка и начинает демонстрировать свой хоккей. Так почему бы не поверить в него? У нас оставались средства, чтобы взять Войнова или москвича Ожиганова. Осознанно делаю ставку на Хёрсли.

Нападающий: Петер Регин, «Йокерит» — 8500 у.е.


Про «успехи» «Лады» на выезде я уже упомянул. Взяли Дженовея, берём и лучшего бомбардира «Йокерита» Петера Регина. Ребята из Хельсинки после поражения от «Северстали» должны разозлиться и нанести удар по тольяттинцам. В плей-офф финская команда вроде бы попадает, но раньше времени расслабляться не стоит. «Сочи» и «Витязь» в борьбе между собой могут и «Йокерит» выбросить из восьмёрки.


Не знаю, мечтает ли 30-летний Регин вернуться в НХЛ, где он выступал за «Оттаву» и «Чикаго», но он точно хотел бы получить серьёзный контракт на следующий сезон и повторить путь Мозеса или Козуна. Североамериканцы, зажигавшие в «Йокерите» ранее, затем проследовали в российские клубы на более серьёзные оклады. Регину стоит ещё поработать над статистикой, матч с «Ладой» для этого подходит.

Нападающий: Виктор Комаров, «Лада» — 7000 у.е.


Вроде бы мы похоронили «Ладу», но это не совсем так. Не думаю, что ей удастся зацепить очки в Хельсинки, но команда Аболса всегда настроена на яркий хоккей. В последней встрече тольяттинцы победили дома «Салават» — 4:2, показав, что пациент ещё жив. Дадут бой и «Йокериту», пару шайб наверняка забросят, поэтому возьмём одного из ведущих форвардов «автозаводцев» Виктора Комарова. Много он играет, немало отдаёт и забивает. И нам должен хорошую службу сослужить.

Нападающий: Брэндон Козун, «Локомотив» — 9100 у.е.


О Козуне мы вскользь упоминали. Сейчас он лидер атак «Локомотива» — с 41 очком замыкает топ-10 лучших бомбардиров КХЛ. С кем пополнять лицевой счёт, если не с рижским «Динамо», о результатах которого в гостях вы уже знаете. На мой взгляд, тут особых объяснений даже не нужно. Всё лежит на поверхности. Вам лишь нужно выбрать между Козуном или его партнёром по звену Контиолой. Оба в порядке. Тут уж дело вкуса.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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