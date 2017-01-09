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Хёрсли — самый полезный в СКА. Используем это в фэнтези

Главный матч дня в КХЛ — «армейское» дерби ЦСКА — СКА. Без столь впечатляющей вывески не обошлись и новые фэнтези-конкурсы. Собираем состав.