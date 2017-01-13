НХЛ-фэнтези: Овечкин возьмёт паузу, а Холтби огорчит Панарина

Вратарь: Брэйден Холтби, «Вашингтон Кэпиталз» — 10 500 у.е.
Стартуем с вратарской позиции. Сегодня выбор просто завораживающий: тут вам и Кроуфорд, и Бобровский, и Василевский, и Лундквист. Я в своём выборе оттолкнусь от того, а чья же победа наиболее вероятна? Вроде бы «рейнджеры» дома должны побеждать, но букмекеры задрали на них коэффициент. Возможен подвох. Поэтому выберу Брэйдена Холтби из «Вашингтона». У «Кэпз» блестящая статистика домашних встреч с «Чикаго», они сейчас просто летают надо льдом. Конечно, когда-то победной серии суждено будет прерваться, но сомневаюсь, что это произойдёт сегодня.
После эмоциональной встрече с «Питтсбургом», в которой Александр Овечкин набрал 1000-е очко, возможно, этот поединок будет более спокойным и менее результативным. «Вашингтон» забросит поменьше и поработает над обороной. Это вполне вероятно, нельзя же в каждом матче отгружать целую вязанку шайб в ворота соперников. Холтби в огне, и ему по силам остановить Артемия Панарина и Патрика Кейна.
Защитник: Джон Карлсон, «Вашингтон Кэпиталз» — 9800 у.е.
Джон Карлсон — неотъемлемая составляющая прорыва «столичных». 7 очков за результативные действия в последних 8 встречах при показатели полезности "+10" — внушает! Без них не обходится большинство. И Карлсон ценен тем, что обладает и классным щелчком, и убойным кистевым, да к тому же видит площадку практически так же, как Никлас Бекстрём.
9800 у.е. — это немало, но ведь штука в том, что защитники других команд, которые задействованы в конкурсе, не являются супербомбардирами. Нет здесь, к примеру, Брента Бёрнса или Криса Летанга. Сравниться с американцем могут разве что Хедман, Кит и Веренски. Но жду хорошего результата именно от лидера обороны «Вашингтона».
Защитник: Адам Кленденинг, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6200 у.е.
24-летний американец в своё время дважды побеждал на юниорском чемпионате мира. Драфтовали его под высоким 36-м номером «Блэкхоукс», но как-то не заладилось у него в НХЛ. Уже кучу команд сменил — и вот получил шанс в «Рейнджерс», в команде из родного штата. Стаал не играет, Кленденинг получил игровое время и в прошлой встрече с «Коламбусом» забил и отдал голевую передачу. Для нас отличный вариант за символические 6200 у.е.
Нападающий: Крис Крайдер, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 9500 у.е.
Многое говорит за то, что встреча в «Мэдисон Сквер Гарден» между «Рейнджерс» и «Мэйпл Лифс» получится чрезвычайно результативной. Об этом говорят и предыдущие личные встречи, и стиль игры обеих команд, которые стремятся к яркости, к изысканной игре в атаке.
Не так просто выбрать одного-единственного форварда из состава «Рейнджерс». Зажигает Грабнер, который всегда выделялся своим броском, но не стабильностью. Но всё-таки в большинстве он играет не так часто, поэтому лучше уж довериться Крису Крайдеру, которого очень часто партнёры выводят на бросок при численном превосходстве. На его счету 5 шайб в 5 последних матчах, 2 из них в большинстве.
Нападающий: Джеймс ван Римсдайк, «Торонто Мэйпл Лифс» — 9900 у.е.
Логично взять кого-то из форвардов «кленовых листьев». Самые верные варианты — Остон Мэттьюз и Джеймс ван Римсдайк. У обоих классная статистика. Новичок больше забивает, более опытный ван Римсдайк на выдаче хорош. Большинство держится на Джеймсе, который здорово выводит партнёров на атакующие позиции. Склоняюсь к его кандидатуре.
Нападающий: Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 10 400 у.е.
Матч «Тампы» с «Коламбусом» невероятно сложно прогнозировать. С одной стороны, «молнии» в этом сезоне выступают ниже своего уровня: не клеится игра в обороне. А с другой — «Блю Джекетс» слишком уж выложились по ходу своей невероятной победной серии и сейчас выступают с перепадами.
Поэтому, пожалуй, сделаю выбор в пользу Никиты Кучерова, который тащит «Тампу» в каждой встрече и даже в проигранных матчах отличается результативными баллами.
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