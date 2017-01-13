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НХЛ-фэнтези: Овечкин возьмёт паузу, а Холтби огорчит Панарина

Собираем команду дня в НХЛ, в которой на этот раз не будет Овечкина и Панарина, зато найдётся место лидеру «Тампы» Никите Кучерову.