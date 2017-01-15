Роналду отпразднует коронацию в Севилье, Коутиньо остановит «МЮ»

У менеджеров есть возможность собрать свою команду, посоревноваться с друзьями и другими конкурентами, поболеть за любимых игроков, удивить себя и других неожиданными открытиями. Все эти возможности предоставляет Drafton. Обсудим некоторые аспекты формирования состава.
Голкипер и оборона
Раз в конкурсах представлен «Ювентус», то при комплектовании обороны в первую очередь стоит обратить внимание на его игроков. Не скажешь, что бьянконери по ходу сезона идеальны при защите собственных ворот. Но это не отменяет того, что в нужные моменты они собираются и запирают все створки предельно крепко.
Не стоит забывать, что не так уж часто в идеальном сочетании выходили туринцы. На этот раз подтянулся Бонуччи, сыграют и Барцальи с Кьеллини, а главное — оправился от повреждения Джанлуиджи Буффон. Будет не хватать Алвеса и Лихтштайнера, но на флангах у «Старой синьоры» хватает квалифицированных исполнителей. Пусть «Юве» играет во Флоренции, но «Фиорентина» в этом сезоне оставляет довольно бледное впечатление. Да и подопечные Аллегри умеют настраиваться на соперников со звучными названиями — «Наполи» и «Рома» были обыграны всухую. В надежде на подобный исход берём Буффона и Бонуччи.
А вот двух других игроков в заднюю линию я бы рекомендовал брать в расчёте на их атакующие навыки. Всё-таки достаточно сложно прогнозировать, кто же не пропустит в предстоящих встречах. Лейтон Бэйнс — один из самых результативных защитников АПЛ, сейчас он исполняет пенальти в «Эвертоне». Выбор достаточно перспективный. А Джибриль Сидибе из «Монако» со своим космическим прыжком чрезвычайно опасен на стандартах у чужих ворот. За «Лилль» он много забивал, в «Монако» не так часто получается, но его фланговые подачи также таят в себе угрозу.
Средняя линия
От кого нам сегодня стоит ждать голов? Пожалуй, от «Манчестер Сити». Было время у Гвардиолы, чтобы понять, почему команда не играет так, как ему хотелось бы. Всё-таки во время новогодней лихорадки в Премьер-лиге испанский специалист был занят тем, что латал дыры в составе. Сейчас же в его распоряжении была целая неделя. Убеждён, что в игре на «Гудисон Парк» мы увидим свежий «Сити». Соперник у манкунианцев подходящий. «Эвертон» дома играет без боязни, лезет вперёд, но при этом его оборона не эталон качества. Будет где развернуться Кевину де Брёйне, на него и делаем ставку.
Безусловно, мы вправе ждать голов от «Реала» в матче против «Севильи», но в то же время андалусийцы несколько дней назад показали, что дома они способны забивать лидеру сезона, и много! На мой взгляд, встреча на „Рамон Санчес Писхуан» получится сверхрезультативной и без голевых подвигов хозяев не обойдётся. Рекомендую остановиться на кандидатуре Витоло, который имеет стабильное место даже в составе сборной Испании.
«Марсель» и «Монако», как правило, выдают результативные схватки на «Велодроме». Убеждён, что новая встреча давних соперников не станет исключением. И провансальцы, и монегаски чудо как хороши. Такой мощный «Марсель» давненько видеть не приходилось. Смена владельца пошла на пользу, да и Руди Гарсия — прекрасный специалист. Берём из состава хозяев Товена, который в этом сезоне вышел на первые роли. А вот у гостей обращаю внимание на Габриэле Бошилья. Не самая очевидная кандидатура, но у «Монако» уехал на Кубок Африки Дирар, и выход Бошилья в старте весьма вероятен. И в последнее время он отмечался результативными действиями, так что рискнём! К тому же за счёт Бошилья мы получаем возможность серьёзно сэкономить. Это позволит нам уложиться в рамки бюджета.
Завершаем комплектование средней линии при помощи Филиппе Коутиньо, который готов в полной мере помочь «Ливерпулю». Уверен, что второе свидание команд Моуринью и Клоппа получится более открытым. У себя на «Олд Траффорд» «МЮ» постесняется сушить игру так, как он это делал на «Энфилде». И в этом шанс бегущих красных. Их летучая атака может прервать девятиматчевую победу «дьяволо». В расчёте на это приобретаем Коутиньо.
Нападение
Шортлист нападающих высочайшего уровня практически бесконечен, нужно определяться по мотивации форвардов. На мой взгляд, Серхио Агуэро после дисквалификации сейчас пытается заслужить индульгенцию — не перед Пепом Гвардиолой, а перед фанами «Сити»: их он серьёзно подвёл. Вернувшись, аргентинец не сразу обрёл тонус, но матч с «Бёрнли» показал, что Кун на верном пути. Оборона «Эвертона» продолжает оставаться поводом для насмешек, так что от манкунианцев впору ждать хотя бы пары мячей. И без Агуэро тут уж никак не обойтись.
Криштиану Роналду на неделе получал награды от ФИФА, и кубковую игру с «Севильей» португалец пропустил. Но сейчас он вернётся в состав и захочет отпраздновать свои прошлые достижения новыми. Слабо выглядела оборона андалусийцев в двух прошлых матчах с «Реалом»: 6 пропущенных мячей — явный перебор. А тут предстоит сдерживать Роналду. Боюсь, Сампаоли не придумает, как сдержать лучшего игрока мира прошлого года.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.