Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Сергей Мозякин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Александр Служаков

Супердень в КХЛ проведём в компании Мозякина и Капризова

Расписание среды в КХЛ восхищает: «Металлург» Мг — «Авангард», «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Динамо» — ЦСКА. Собираем лучших в фэнтези.
18 января 2017, среда. 16:00. Фэнтези
Роскошные встречи в сегодняшней программе КХЛ, других эпитетов и не нужно. Одно принципиальное противостояние на другом. Пиршество для болельщиков. Жаль, что некоторые встречи накладываются друг на друга. Матч магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда» обязателен к просмотру, а дальше уже придётся делать выбор между «зелёным дерби» и столичным.

На фэнтези-платформе Drafton все три топовых матча представлены в сегодняшних конкурсах, в том числе и бесплатном. У вас есть возможность проявить свои аналитические данные, а заодно и дать волю фантазии.

Вратарь: Александр Ерёменко, «Динамо» Москва — 8900 у.е.


Брать вратаря, которому предстоит отражать броски игроков ЦСКА, вроде бы, не лучшая затея. Но Александр Ерёменко демонстрирует настолько безупречную игру, что рискнуть можно. Динамовец
буквально штампует матчи на ноль, совершает гигантское количество спасений, к тому же бело-голубые имеют неплохие шансы обыграть соседей. Силы команд примерно равны. Учитывая, что ЦСКА наносит много бросков по воротам, Ерёменко может принести солидные бонусы за сейвы. К тому же в сегодняшних матчах задействованы исключительно дорогие вратари. Ерёменко далеко не лидер по трансферной цене в фэнтези. К примеру, он на 1000 у.е. дешевле визави из ЦСКА Ильи Сорокина. Гарипов из «Ак Барса» также дороже 9000 у.е.

Другими словами, взвесив несколько факторов, пришёл к выводу, что Александр Ерёменко в предстоящих конкурсах лучший кандидат на вратарскую позицию.

Защитник: Виктор Антипин, «Металлург» Мг — 8200 у.е.


Конечно, всегда хочется иметь возможность взять Криса Ли, защитника «Магнитки», который с 53 очками занимает шестое место в списке лучших бомбардиров КХЛ. Но не оглядываться на бюджет мы не имеем права. Нужно находить моменты, чтобы сэкономить, ужаться.
Те 1300 у.е., которые мы экономим, не беря Криса Ли, пойдут на благое дело. Эти средства позволят нам собрать мощное нападение во главе с Сергеем Мозякиным.
Альтернатива Ли — Виктор Антипин, партнёр канадца, который также часто выходит в большинстве уральцев. Безусловно, он сильно отстал от Ли в плане результативности, но на то есть объективные причины. Порой Антипина в спецбригаде замещает Александр Сёмин, да и играет Ли заметно больше. Но 22 очка (6+16) не так уж плохо, это 10-й показатель среди защитников в лиге. Примерно в каждом втором матче Антипин набирает очки. А те 1300 у.е., которые мы экономим, не беря Криса Ли, пойдут на благое дело. Эти средства позволят нам собрать мощное нападение во главе с Сергеем Мозякиным.

Защитник: Зият Пайгин, «Ак Барс» — 6300 у.е.


Зият Пайгин, мощный 21-летний защитник, обладающий пушечным броском, пока не может завоевать те же роли в «Ак Барсе», что и в «Сочи». В составе «леопардов» в прошлом сезоне он набрал 27 баллов в 37 играх регулярки. В Казани и структура игры другая, и от защитников требуется большая концентрация на обороне. Но Билялетдинов продолжает верить в Пайгина, и, несмотря на то что в некоторых матчах Зият играет не более 10 минут, его продолжают выпускать на синюю линию в большинстве.

«Ак Барс» сегодня обязан брать реванш у «Салавата» в принципиальном дерби, уже дважды уфимцы по ходу сезона обыграли казанцев. Негоже снова уступать. Да и видя то, как беспомощны юлаевцы в обороне, можно предположить, что подопечные Билялетдинова хотя бы три шайбы забросят. Пора уже находить игру в атаке. От Пайгина мы многого не ждём. Но если вдруг выстрелит, будет замечательно. Бонусы от игрока стоимостью 6300 у.е. всегда приятны.

Нападающий: Сергей Мозякин, «Металлург» Мг — 10 300 у.е.


Пожалуй, с приобретения Сергея Мозякина нужно начинать комплектование команды в дейли фэнтези абсолютно всегда. Да, «Магнитке» играть с «Авангардом», но такой вызов только придаст мотивации лидеру бомбардирской гонки КХЛ. Он с радостью зацепит очередной рекорд, уж будьте уверены. На данный момент Мозякин опережает Ковальчука на 4 балла — 70 против 66. Расслабляться рано. До конца регулярного чемпионата ещё есть время. А лидерство Мозякин терять не намерен, что сегодня и продемонстрирует.
С приобретения Сергея Мозякина нужно начинать комплектование команды в дейли фэнтези абсолютно всегда.

Нападающий: Кирилл Капризов, «Салават Юлаев» — 9200 у.е.


Наверное, Кирилл Капризов и не самый логичный выбор, тем более за 9200 у.е. Но слишком уж я верю в талант капитана нашей «молодёжки». Да и на кого вообще надеяться «Салавату», если не на связку Капризов — Умарк. Хартикайнен травмирован. Остальные предпочитают молчать.

Не думаю, что в Казани мы увидим повторение недавнего противостояния соперников по «зелёному дерби», в котором были заброшены лишь две шайбы. На этот раз должно быть веселее, это обусловлено стилем «Салавата». «Барсы» — фавориты, но и уфимцы усилиями Капризова могут придумать пару шайб.

Нападающий: Александр Свитов, «Ак Барс» — 8100 у.е.


Конечно же, и из «Ак Барса» форварда берём. Правда, средств осталось маловато. Из тех, кого мы можем позволить, Александр Свитов — самый гармоничный вариант. Он выступал за обе команды, и для него «зелёное дерби» не пустой звук. Центр казанцев продемонстрирует, как нужно выкладываться в подобных встречах. К тому же у него в этом сезоне 11 шайб и 22 очка за результативность. Не так уж мало. А уж по части решающих голов с ним мало кто может сравниться. Берём!

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
фэнтези-хоккей
Новости. Фэнтези
18 января 2017, среда
16:30 Агуэро, Сильва, Кейн и Гризманн — самые дорогие игроки конкурсов с гарантией
15:00 Рафинья не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад» из-за травмы
14:00 20 тыс. будет разыграно в матчах «Ливерпуля», «Саутгемптона» и «Ньюкасла»
12:15 Мозякин, Сорокин и Коварж — самые дорогие игроки среды в КХЛ
10:30 Стартовали конкурсы по играм «Ак Барс» — «СЮ», ММг — «Авангард», «Динамо» — ЦСКА
17 января 2017, вторник
21:11 На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.
21:00 Собери Кейна, Панарина, Бобровского и Дюшейна в своей команде по матчам НХЛ
17:00 15 тыс. будет разыграно в сегодняшних матчах Кубка Англии
15:30 Нападающий «Арсенала» Жиру готов сыграть с «Бёрнли»
14:00 Победитель «бронзового» конкурса с гарантией стал богаче на 6 тыс.
12:15 Гилрой, Стоа и Щехура — самые дорогие игроки вторника в КХЛ
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах «Спартака», «Трактора» и «Югры»
16 января 2017, понедельник
19:40 Собери Кросби, Овечкина, Прайса и Кучерова в своей команде на ближайшие игры НХЛ
17:06 Игроки «Монако» принесли победу в турнире с гарантией в классе «медь»
15:31 Пуджони, Карнезис и Найнгголан стали лучшими игроками 15 января в Серии А
13:45 Через 9 часов стартуют турниры по матчам «Торино» — «Милан», «Малага» — «Реал С»
12:15 Умарк, Хартикайнен и Гарипов — самые дорогие игроки понедельника в КХЛ
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах «Ак Барса», «СЮ», «Динамо» и «Локомотива»
15 января 2017, воскресенье
15:30 Форвард «Валенсии» Родриго перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев
14:15 Зинченко получил травму
12:45 Игуаин, Кальехон и Дибала — самые дорогие игроки воскресенья в Серии А
11:00 Открыта регистрация на турниры по матчам «Реала», «Валенсии» и «Сельты»
09:30 5 часов осталось до старта турниров по матчам СКА, «Спартака» и «Металлурга» Мг
14 января 2017, суббота
18:00 Полузащитник «Арсенала» Касорла должен вернуться в строй через 2,5 месяца
16:30 Ровно через сутки стартуют конкурсы по главным матчам уик-энда
15:00 Компани готов помочь «Манчестер Сити» в матче с «Эвертоном»
13:30 Алексис, Озил и Зума — самые дорогие игроки субботы в АПЛ
12:00 5 часов осталось до старта турниров по матчам КХЛ за 14 января
10:30 Стартовали конкурсы по матчам «Тоттенхэма», «ПСЖ», «Интера» и «Атлетика»
13 января 2017, пятница
23:48 Успей объединить Панарина, Лундквиста и Кучерова в своей команде по матчам НХЛ
16:30 Продолжается регистрация на конкурсы по главным европейским матчам уик-энда
15:00 Антон Миранчук выбыл из строя на срок от одного до полутора месяцев
14:00 Амума, Эньяма и Эдер — самые дорогие игроки пятницы в Лиге 1
12:15 15 тыс. будет разыграно в матче «Лилль» — «Сент-Этьен»
10:30 Открыта регистрация на конкурсы по матчам ЦСКА, «Авангарда» и «Трактора»
12 января 2017, четверг
23:21 Собери Тарасенко, Ворачека и Радулова в своей команде по матчам НХЛ за 13 января
15:30 200 менеджеров уже зарегистрировались в конкурсах с гарантией на DraftOn
14:00 Роналду, Рамос и Бэйл — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Севилья» — «Реал» и «Милан» — «Торино»
10:30 Открыты конкурсы по матчам «Локомотив» — «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — «Торпедо»
00:04 Собери Кросби, Овечкина и Лайне в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
11 января 2017, среда
19:00 Компани возобновил тренировки с «Манчестер Сити»
17:30 Защитник «Ювентуса» Бонуччи вернулся в строй и готов сыграть с «Аталантой»
16:30 «Бавария» может остаться без Ж. Боатенга до марта
15:00 Терри пропустит матч «Лестер» — «Челси» из-за дисквалификации
Все новости RSS
Какой вид спорта вы бы хотели видеть в дейли фэнтези?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+