Супердень в КХЛ проведём в компании Мозякина и Капризова

На фэнтези-платформе Drafton все три топовых матча представлены в сегодняшних конкурсах, в том числе и бесплатном. У вас есть возможность проявить свои аналитические данные, а заодно и дать волю фантазии.
Вратарь: Александр Ерёменко, «Динамо» Москва — 8900 у.е.
Брать вратаря, которому предстоит отражать броски игроков ЦСКА, вроде бы, не лучшая затея. Но Александр Ерёменко демонстрирует настолько безупречную игру, что рискнуть можно. Динамовец буквально штампует матчи на ноль, совершает гигантское количество спасений, к тому же бело-голубые имеют неплохие шансы обыграть соседей. Силы команд примерно равны. Учитывая, что ЦСКА наносит много бросков по воротам, Ерёменко может принести солидные бонусы за сейвы. К тому же в сегодняшних матчах задействованы исключительно дорогие вратари. Ерёменко далеко не лидер по трансферной цене в фэнтези. К примеру, он на 1000 у.е. дешевле визави из ЦСКА Ильи Сорокина. Гарипов из «Ак Барса» также дороже 9000 у.е.
Другими словами, взвесив несколько факторов, пришёл к выводу, что Александр Ерёменко в предстоящих конкурсах лучший кандидат на вратарскую позицию.
Защитник: Виктор Антипин, «Металлург» Мг — 8200 у.е.
Конечно, всегда хочется иметь возможность взять Криса Ли, защитника «Магнитки», который с 53 очками занимает шестое место в списке лучших бомбардиров КХЛ. Но не оглядываться на бюджет мы не имеем права. Нужно находить моменты, чтобы сэкономить, ужаться.
Те 1300 у.е., которые мы экономим, не беря Криса Ли, пойдут на благое дело. Эти средства позволят нам собрать мощное нападение во главе с Сергеем Мозякиным.Альтернатива Ли — Виктор Антипин, партнёр канадца, который также часто выходит в большинстве уральцев. Безусловно, он сильно отстал от Ли в плане результативности, но на то есть объективные причины. Порой Антипина в спецбригаде замещает Александр Сёмин, да и играет Ли заметно больше. Но 22 очка (6+16) не так уж плохо, это 10-й показатель среди защитников в лиге. Примерно в каждом втором матче Антипин набирает очки. А те 1300 у.е., которые мы экономим, не беря Криса Ли, пойдут на благое дело. Эти средства позволят нам собрать мощное нападение во главе с Сергеем Мозякиным.
Защитник: Зият Пайгин, «Ак Барс» — 6300 у.е.
Зият Пайгин, мощный 21-летний защитник, обладающий пушечным броском, пока не может завоевать те же роли в «Ак Барсе», что и в «Сочи». В составе «леопардов» в прошлом сезоне он набрал 27 баллов в 37 играх регулярки. В Казани и структура игры другая, и от защитников требуется большая концентрация на обороне. Но Билялетдинов продолжает верить в Пайгина, и, несмотря на то что в некоторых матчах Зият играет не более 10 минут, его продолжают выпускать на синюю линию в большинстве.
«Ак Барс» сегодня обязан брать реванш у «Салавата» в принципиальном дерби, уже дважды уфимцы по ходу сезона обыграли казанцев. Негоже снова уступать. Да и видя то, как беспомощны юлаевцы в обороне, можно предположить, что подопечные Билялетдинова хотя бы три шайбы забросят. Пора уже находить игру в атаке. От Пайгина мы многого не ждём. Но если вдруг выстрелит, будет замечательно. Бонусы от игрока стоимостью 6300 у.е. всегда приятны.
Нападающий: Сергей Мозякин, «Металлург» Мг — 10 300 у.е.
Пожалуй, с приобретения Сергея Мозякина нужно начинать комплектование команды в дейли фэнтези абсолютно всегда. Да, «Магнитке» играть с «Авангардом», но такой вызов только придаст мотивации лидеру бомбардирской гонки КХЛ. Он с радостью зацепит очередной рекорд, уж будьте уверены. На данный момент Мозякин опережает Ковальчука на 4 балла — 70 против 66. Расслабляться рано. До конца регулярного чемпионата ещё есть время. А лидерство Мозякин терять не намерен, что сегодня и продемонстрирует.
С приобретения Сергея Мозякина нужно начинать комплектование команды в дейли фэнтези абсолютно всегда.
Нападающий: Кирилл Капризов, «Салават Юлаев» — 9200 у.е.
Наверное, Кирилл Капризов и не самый логичный выбор, тем более за 9200 у.е. Но слишком уж я верю в талант капитана нашей «молодёжки». Да и на кого вообще надеяться «Салавату», если не на связку Капризов — Умарк. Хартикайнен травмирован. Остальные предпочитают молчать.
Не думаю, что в Казани мы увидим повторение недавнего противостояния соперников по «зелёному дерби», в котором были заброшены лишь две шайбы. На этот раз должно быть веселее, это обусловлено стилем «Салавата». «Барсы» — фавориты, но и уфимцы усилиями Капризова могут придумать пару шайб.
Нападающий: Александр Свитов, «Ак Барс» — 8100 у.е.
Конечно же, и из «Ак Барса» форварда берём. Правда, средств осталось маловато. Из тех, кого мы можем позволить, Александр Свитов — самый гармоничный вариант. Он выступал за обе команды, и для него «зелёное дерби» не пустой звук. Центр казанцев продемонстрирует, как нужно выкладываться в подобных встречах. К тому же у него в этом сезоне 11 шайб и 22 очка за результативность. Не так уж мало. А уж по части решающих голов с ним мало кто может сравниться. Берём!
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