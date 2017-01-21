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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. Манчестер Сити — Тоттенхэм, Милан — Наполи
Фото: Reuters
Текст: Алексей Пионтковский

Мертенс и Инсинье приготовят «Неаполитану» на «Сан-Сиро»

Самые афишные матчи уик-энда встречаются в гарантийных конкурсах по дейли фэнтези. Собираем в одну команду Мертенса, Беллараби и Гризманна.
21 января 2017, суббота. 18:45. Фэнтези
Подборка матчей в этот уик-энд не так великолепна, как в прочие выходные, и всё же. Кто откажется от просмотра встречи «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»? А ведь вывеска «Милан» — «Наполи» тоже привлекает. Согласитесь? «Байер» с «Гертой» во время рестарта сезона в немецкой Бундеслиге — это особенный шарм. Ну, а Бильбао и Мадрид могут устроить такую битву, что сценарий любого боевика померкнет. Собираем свой состав на предстоящие конкурсы. В двух из них ещё есть свободные места. Призовой фонд первого — 13 500 , а второго — 18 000 .

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Голкипер и оборона


От кого в первую очередь мы можем ждать бонусов за сухой матч? Если обратиться к букмекерским котировкам, то «низовой» должна получиться игра в Бильбао между «Атлетиком» и «Атлетико». В принципе, это было бы логично. Стиль команды Симеоне всем известен. А у басков не идёт игра в атаке, они в двух последних турах не сумели забить «Алавесу и «Леганесу», а тут ещё Арица Адуриса команда Вальверде лишилась. Ветеран дисквалифицирован. Так что отправляем в бой Мигеля Мойя, который продолжает заменять травмированного Облака, а также Диего Година. Уругвайца берём и с тем прицелом, что он уже давно считается «королём воздуха». Для защитника забивает, мягко говоря, немало.

Признаюсь, не жду голевого изобилия от матча «Ман Сити» и «Тоттенхэма». А откуда ему взяться? «Шпоры» — одна из самых рациональных команд Премьер-лиги. Почеттино никогда не рискует сверх меры. Да, лондонцы на неделе потеряли Вертонгена, так аргентинский специалист сразу же решил сделать перестройку. Как уверяет английская пресса, сегодня «Тоттенхэм» сыграет с тремя центральными защитниками, что для «Сити» дополнительная головная боль. Подопечные Гвардиолы, наученные горьким опытом, кидаться на соперника не должны. Алли, Эриксен и Кейн легко могут сообразить контратаку, а потом попробуй отыграться… Так что осторожничать должны и хозяева. В такой ситуации возьму по защитнику из каждой команды. Алдеревейрелд опасен при стандартах, а Санья не так уж редко балует партнёров голевыми передачами.
Добрались мы и до матча «Милан» — «Наполи». Здесь выбор, возможно, не бросающийся в глаза, но объяснимый. Игра россонери в атаке стихийная, спонтанная, забивает команда Монтеллы за счёт давления. А позволит ли «Наполи» на себя давить? Сомневаюсь. Полагаю, гости просто заберут мяч. Представить, что хозяева не забьют в предстоящей игре можно. По крайней мере, в шансы гостей веры куда больше. Почему именно Лорензо Тонелли? Так парень в огне. Только перешёл в «Наполи», а уже забил два мяча в двух играх. Отсутствие из-за дисквалификации миланца Романьоли ему только на руку. На таком кураже Тонелли, знакомый Сарри по совместной работе в «Эмполи», может и продлить серию чудес.

Средняя линия


Чем примечательно противостояние «Байера» и «Герты»? После возвращения берлинцев в 1-ю Бундеслигу они потерпели пять поражений от «аспириновых» в шести встречах. Неудобный соперник, хоть ты тресни! А тут ещё за каникулы оправился от травмы лидер Леверкузена Карим Беллараби. Сразу же бросаем его в бой, да и партнёра полузащитника сборной Германии Хакана Чалханоглу тоже. Турок небезынтересно смотрелся в контрольных встречах. «Байеру» надо подниматься с девятой строчки, потенциал гораздо выше. Думаю, все помнят, как провалилась «Герта» во втором круге прошлого чемпионата. История может повториться, «скамейка» у берлинцев коротковата. А вот «Байер» Роджера Шмидта приучил к тому, что он прекрасно проводит вторую часть сезона.
Если обратиться к букмекерским котировкам, то «низовой» должна получиться игра в Бильбао между «Атлетиком» и «Атлетико».

В компанию к двум леверкузенцам отправляем Дриса Мертенса. О его декабрьских свершениях можно было слагать поэмы. Бельгиец забивал пачками. В 2017-м году пока не так продуктивен Мертенс, но в прошлом туре отличился. А тут матч важный, принципиальная битва за место в тройке. От кого ещё ждать забитых мячей? Кальехон и Инсинье как-то притихли. «Милан» дома постарается играть от себя, и это лишь подарит пространство Мертенсу со товарищи.

Нападение


«Со товарищи» — это я в первую очередь про Инсинье. Памятен матч прошлого сезона между «Миланом» и «Наполи» на «Сан-Сиро». Лоренцо блистал, забивал роскошные мячи. Те приятные воспоминания должны помочь ему провести качественный матч. Вместе с Мертенсом Инсинье способен выдать настоящий концерт. Только дай им волю, и они приготовят пиццу «Неаполитана» прямо на «Сан-Сиро».
Антуан Гризманн любит забивать на «Сан-Мамес» в Бильбао, в составе «Атлетико» в свой первый визит на эту арену он оформил хет-трик.

Хавьер Эрнандес провалил стартовый отрезок сезона: забивал мало, пенальти не реализовал, травмировался, после перелётов в Мексику и обратно терял кондиции. Всё так и было, и Роджера Шмидта это не радовало. Но сейчас Чичарито готовился вместе со всеми, даже в товарищеских матчах забивал. Мы можем увидеть прежнего мексиканца. И ещё раз повторюсь, что «Герта» удобный соперник для «Байера».

Антуан Гризманн любит забивать на «Сан-Мамес» в Бильбао, в составе «Атлетико» в свой первый визит на эту арену он оформил хет-трик. Таких подвигов сейчас мы от него не ждём, хотя было бы неплохо. Но в кубковой встрече против «Эйбара» француз был хорош, а это позитивный знак перед противостоянием с басками.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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