Дерби «Спартак» — ЦСКА выльется в бенефис Кирилла Петрова

Вратарь: Александр Ерёменко, «Динамо» Москва — 8900 у.е.
То, что творит в январе Александр Ерёменко, даже не стоит подвергать анализу. MVP двух Кубков Гагарина буквально штампует матчи на ноль. Порой берёт паузы, а затем снова за своё. Не имею права не упомянуть о том, что нынешний соперник «Динамо» «Трактор» очень силён в гостевых матчах, где ему не нужно играть от себя. Но та игра, которую соперники демонстрировали до паузы, подводит нас к заключению, что фаворит «Динамо». Бело-голубые не должны упускать своего, тем более что с результативностью у уральцев перманентно возникают сложности.
Защитник: Якуб Накладал, «Локомотив» — 8400 у.е.
Ярославский «Локомотив» в последнее время набрал крейсерский ход, отказывается замечать соперников, будь то «Ак Барс» или «Лада». На Матч всех звёзд ездил лишь один «железнодорожник» — Козун, который сумел там отличиться аж четыре раза. А вот из состава соперника волжан магнитогорского «Металлурга» в Уфе отметились все лидеры — Мозякин, Коварж, Зарипов и Ли. А вместе с ними и главный тренер Илья Воробьёв. Думаю, что «Локомотив» должен иметь преимущество в сегодняшней встрече, тем более что оборона уральцев беспрестанно ошибается в новом году. Сам же «Локо» качественно защищается, поэтому брать звёзд «Магнитки» не буду.
Скорее всего, Стаффан Кронвалль игру пропустит, поэтому делаю выбор в пользу другого атакующего защитника Якуба Накладала.
Защитник: Юусо Хиетанен, «Динамо» Москва — 8500 у.е.
Юусо Хиетатен — один из главных двигателей феноменальной игры «Динамо» в январе. Финский защитник в восьми играх в 2017 году набрал 7 результативных баллов. Он полезен и в большинстве, и в равных составах. Пройти мимо него, когда он так «горит», это преступление.
Мэт Робинсон, другой защитник динамовцев, который определяет игру, развлекался на Матче всех звёзд. Быть может, ему не сразу удастся перестроиться на рабочий лад, так что именно от Хиетанена стоит ждать больших свершений.
Нападающий: Кирилл Петров, ЦСКА — 9000 у.е.
«Спартак» — ЦСКА — дерби звучное, но все те, кто хоть чуть-чуть смотрят КХЛ понимают, что у красно-белых шансов почти нет. Несколько смущает, что у красно-белых состоялся разговор с болельщиками команды, причём далеко не радужный. Теоретически этот момент может всколыхнуть хоккеистов «Спартака». Проблема в том, что ЦСКА намного класснее и сильнее. Свои три шайбы «армейцы» забросить должны. Выбираю лучшего снайпера команды Кирилла Петрова, который к тому же всерьёз готовился к матчу, в Уфу он не ездил.
Нападающий: Максим Мамин, ЦСКА — 7100 у.е.
Максим Мамин проводит достойный сезон, хотя много игрового времени не получает. Зато каждую смену Мамин и его партнёры отрабатывают от и до. Статистика у молодого форварда вполне приличная. Играть предстоит против соперника более низкого уровня, поэтому есть смысл взять Мамина, который к тому же стоит достаточно дёшево.
Нападающий: Петри Контиола, «Локомотив» — 8700 у.е.
Петри Контиола в прошлом выступал в составе магнитогорского «Металлурга», и матчи против уральцев для него в известной степени принципиальны. Сейчас финн один из лидеров «Локомотива». Я уже обрисовал те моменты, благодаря которым ярославцы должны отпраздновать сегодня победу. Если всё пойдёт по означенному сценарию, то без Контиолы в успехах волжан не обойдётся.
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