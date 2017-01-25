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НХЛ-фэнтези: Зайцев — оплот обороны, Степан — лидер атаки

Собираем команду дня в НХЛ, в которой снова не обойдёмся без россиян. На сей раз проверим в бою новичка лиги Никиту Зайцева.