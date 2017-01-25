НХЛ-фэнтези: Зайцев — оплот обороны, Степан — лидер атаки

Вратарь: Якуб Маркстрём, «Ванкувер Кэнакс»- 8800 у.е.
В Денвере сегодня сразятся «Колорадо» — «Ванкувер», встречу можно назвать битвой «низов». «Лавины» — худшая домашняя команда, «Кэнакс» слабее всех в лиге выступает в гостях. На кого ставить в такой ситуации? Я отдаю предпочтение канадскому клубу. У «Колорадо» совсем уж всё плохо с игрой, ни о какой стабильности речь не идёт, да ещё и лидер Мэтт Дюшейн наверняка снова пропустит игру из-за травмы.
У подопечных Уилли Дежардена есть призрачные шансы на плей-офф, но для этого в срочном порядке нужно начать набирать очки за пределами родной арены. Встреча с «Колорадо» для этого прекрасно подходит. У «Эвеланш» есть проблемы в атаке, поэтому вариант с Якубом Маркстрёмом в воротах мне нравится. Швед уже готов быть первым вратарём, наконец-то он стал раскрывать свой невероятный талант. Не исключено, что перед дедлайном «Кэнакс» обменяют Райана Миллера, сделав окончательную ставку именно на скандинава. Сегодня у Маркстрёма есть очередной шанс убедить руководство в том, что с ним команда не пропадёт.
Защитник: Майк Грин, «Детройт Ред Уингз» — 8900 у.е.
Про Майка Грина принято говорить в последние годы, что он уже не тот, что он погрузнел, совсем уж потерял скорость. Тем не менее, для нынешнего «Детройта» Грин незаменимый человек. Конечно же, в первую очередь речь идёт о большинстве. На синей линии Грин, словно в горячей ванной, и пас отдать может, и бросить, и шайбу урезонить. Защитник «красных крыльев» по результативности пятый в команде с 24 очками. Против «Торонто», который в обороне не всегда действует с должным уровнем концентрации, багаж Грина может пополниться.
Защитник: Никита Зайцев, «Торонто Мэйпл Лифс» — 8800 у.е.
Главный мотив того, что мы обращаем внимание на Никиту Зайцева, это его нынешний статус в «Торонто». Расшифрую: Морган Райлли, основной атакующий защитник «кленовых листьев», сейчас лечится, и Зайцев постоянно играет в большинстве вместе с четырьмя нападающими. В прошлой игре это вылилось в две голевые передачи россиянина. Он уже полностью освоился в канадском коллективе, занял ведущие роли, заслужив доверие великого Майка Бэбкока. Отдаём ему должное, включая в наш состав.
Зайцев уже полностью освоился в канадском коллективе, занял ведущие роли, заслужив доверие великого Майка Бэбкока.
Нападающий: Дерек Степан, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 9800 у.е.
Атака «Рейнджерс» в этом сезоне нравится тем, что соперникам команды Виньо приходится разрываться на части. Закроешь одно звено — выстрелит другое, прикроешь сразу два, так там третье не хуже. Очень равные тройки выстроил Виньо, благо, материала хватает. Вот и в фэнтези приходится ломать голову, а кто же выстрелит у «синерубашечников» в следующей игре. Попробую предположить, что хороший матч проведёт Дерек Степан. Центр первого звена в последних шести матчах набрал шесть очков, забросив три шайбы. Больше очков только у норвежца Цуккарелло, но он больше отмечается голевыми передачами.
Нападающий: Уэйн Симмондс, «Филадельфия Флайерз» — 9900 у.е.
Темнокожий форвард «лётчиков» любит играть с «Рейнджерс», особенно в гостях, даже дублем он отмечал в «Мэдисон Сквер Гарден». Вроде бы «Нью-Йорк» имеет гораздо больше шансов на победу в сегодняшней встрече, однако «Фила» не так проста. Борьба за места в восьмёрке на Востоке в полном разгаре, а «Флайерз» пока девятые, ситуацию нужно немедленно выправлять, отпускать «Торонто и „Бостон“ нельзя. Побьётся „Филадельфия“, и, как мне кажется, у нас есть хорошие шансы увидеть здесь результативный матч.
Нападающий: Хенрик Седин, „Ванкувер Кэнакс“ — 9300 у.е.
Про расклад сил в паре „Колорадо“ — »Ванкувер" я упомянул. Всё-таки больше веры в гостей. Кого выбрать в атаке «Кэнакс». Это задачка со звёздочкой. Но я, пожалуй, пойду по пути наименьшего сопротивления и выберу капитана команды Хенрика Седина. Звено Бо Хорвата чуть сдало, Берчи сдал… А швед должен отмазываться за "-3" в прошлом матче.
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