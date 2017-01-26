Якупович против Ибрагимовича: экс-кипер «Локо» поможет в фэнтези

Сегодняшние турниры на платформе для игры в фэнтези-спорт Drafton должны получиться увлекательными, ведь нужно будет уложиться в рамки скромного бюджета и найти перспективные кандидатуры в составах «Халла» и «Реал Сосьедада», которым предстоит биться с топовыми клубами.
Голкипер и оборона
Серьёзный мозговой штурм требуется, чтобы решить, как должны выглядеть оборонительные порядки в сегодняшнем фэнтези-турнире. По-хорошему, стоит использовать схему с тремя игроками обороны. Что-то мне подсказывает, что «Барселона» уж точно от «Сосьедада» пропустит. Наверное, натолкнули на эту мысль слова наставника баскского клуба Эусебио Сакристана, кстати, долгое время работавшего «Барселоне Б». Он сказал, что «Сосьедад» не считает себя проигравшим и готов дать бой. Что ж, действительно, баски очень качественный футбол демонстрируют и забить могут. То же самое касается и «Халла», который с новым наставником Марку Силвой начал подавать признаки жизни. Вчера, к слову, Жозе Моуринью рассыпался в комплиментах соотечественнику.
Схема с тремя защитниками доступна далеко не всем, поэтому поставим себя на место широких масс игроков, которые используют формацию 4-4-2. Если говорить о вратаре, то нужно на нём экономить. Убеждён в этом. Стоит рассмотреть вариант с Силлессеном, но вряд ли от него мы дождёмся бонусов за сейвы. А вот экс-вратарь «Локомотива» Элдин Якупович, защищающий ворота «Халла», наверняка будет не обделён работой. И в то же время вряд ли «МЮ» много забьёт. Да и понаблюдать за противостоянием Ибрагимовича и Якуповича будет интересно: в матче 1-го круга АПЛ швед так и не распечатал швейцарца, а единственный гол на 92-й минуте забил Рашфорд.
В оборону также у нас появится один «тигр» — Эндрю Робертсон, способный бороздить бровку и исполнять нацеленные подачи. Возможно, и он нам что-то принесёт. А в целях экономии подобная покупка просто необходима.
Двух защитников бронируем из состава «МЮ». Посмотрим, какой состав выпустит Моуринью, и тогда уже сделаем окончательный выбор. Лучше, конечно, брать «винг-бэков», от них пользы в атаке больше. Черновой вариант — Дармиан — Валенсия, итальянец ведь вполне может сыграть слева.
Рауль Навас, чей ценник застыл на отметке 5000 у.е., сегодня должен занять место в центре обороны «Реал Сосьедада». Даже если он нам принесёт всего 1 балл, будет неплохо. С помощью этой покупки освобождаем средства для приобретения топовой атаки.
Средняя линия
Собственно, по тем же соображениям в нашей команде очутился и Давид Сурутуса (6000 у.е.), но опытный хавбек порой забивает, что стало бы приятным бонусом.
Шотландец Шон Малони недавно перевернул кубковую игру «Халла» с «Суонси», сделав две голевые передач. Наверняка Марку Силва взял себе на карандаш достижение техничного атакующего полузащитника. «Тигры» не располагают серьёзным выбором креативщиков, а тут ещё Снодграсс травму получил, надолго выбыл Мэйсон. Стоит обратить взор на шотландца.
Джесси Лингарду просто бешеным образом не везло в матче последнего тура АПЛ против «Стока». Очень динамичный матч провёл, но результативными действиями не отметился. Полагаю, в кубковой игре он получит шанс от Моуринью, и на этот раз судьба не будет к нему столь холодной.
Из полузащиты «Барселоны» можно брать только Дениса Суареса. Постепенно он осваивается в системе игры каталонского клуба, не тушуется, серьёзно относится к своим шансам. Атакующему супертрио «Барсы» в первую очередь стоит ждать поддержки именно от младшего Суареса.
Нападение
Про атаку много слов говорить не буду. Лео Месси и Луис Суарес наверняка какие-то очки принесут. Каталонский дуэт — устойчивая валюта в дейли фэнтези. Наверное, при схеме в три форварда можно было бы рискнуть и добавить к ним Виллиана Жозе из «Сосьедада» или Абеля Эрнандеса из «Халла». Вариант с одним из форвардов «МЮ» также стоило бы рассмотреть. Но у нас только две позиции в линии нападения, поэтому берём аргентинца и уругвайца.
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