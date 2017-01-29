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175 лет назад 2016
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Дрис Мертенс
Фото: Reuters
Текст: Глеб Евдошенко

Фэнтези по Серии А: Мертенс снова будут доминировать и унижать

В воскресенье в Серии А сыграют все лидеры, включая «Ювентус». Постараемся проводить выходные получением призовых в дейли фэнтези.
29 января 2017, воскресенье. 11:15. Фэнтези
В воскресенье продолжится 22-й тур в рамках чемпионата Италии по футболу. «Сампдория» примет у себя дома «Рому», гонящуюся за лидирующим «Ювентусом». Тот в свою очередь поедет в гости к «Сассуоло», где попытается не дать «Роме» обогнать себя по итогам тура, а возможно, и увеличить отрыв. «Милан» попробует через победу над «Удинезе» приблизиться к зоне Лиги чемпионов, до которой на данный момент семь баллов. «Фиорентина» примет на своём стадионе «Дженоа», имеющий довольно серьёзные кадровые потери. Ну а в заключительном матче дня «Наполи» сразится на «Сан-Паоло» с одним из безнадёжных аутсайдеров Серии А – «Палермо». Попытаемся сделать игровой день в Италии ещё интереснее, собрав фэнтези-команду на платформе Drafton.

Нападение


Самые слабые команды в обороне из тех, игроков которых мы можем сегодня взять в состав, — «Дженоа» и «Палермо». «Грифоны» за 10 гостевых матчей пропустили 18 голов, а «орлы» за 11 гостевых – 22.
Учитывая, что генуэзцам не помогут основной вратарь Перин и целый ряд игроков полузащиты, надо полагать, статистика их сегодня если и изменится, то явно не в лучшую сторону. Что касается «Палермо», то здесь необязательно наличие кадровых потерь. Соперник у ребят Лопеса – «Наполи», самая результативная команда чемпионата. И, вероятно, как минимум пару-тройку голов неаполитанцы в ворота аутсайдера Серии А отгрузить смогут.

В общем, если говорить непосредственно о личностях, советую взять Николу Калинича иХосе Кальехона. Первый – ведущий нападающий «Фиорентины», на счету которого девять голов и голевая передача. Второй – самый результативный игрок «Наполи» по системе «гол + пас», записавший на свой счёт уже восемь голов и такое же количество голевых передач. Почти 21 000 у. е. на этих ребят не жалко.

Полузащита


Заканчивая разговор об атакующем потенциале «Наполи», берём в нашу команду Дриса Мертенса. Если Кальехон лучший игрок своей команды по сумме результативных действий, то Мертенс – лучший бомбардир команды с 12 голами в активе. Закрывать глаза и проходить мимо бельгийца мы просто имеем права: он снова будет доминировать и унижать аутсайдера.

Полузащита у нас получится разноцветной, и следующие два её представителя – футболисты «Удинезе» и «Милана» в лице Секо Фофана и Джакомо Бонавентуры соответственно. Игрой в обороне чёрно-белые дома и красно-чёрные в гостях не радуют, притом что в атаке дела обстоят хорошо. Предполагаю, что отличиться в этой встрече сумеют обе команды, а результативные действия их футболистов не пройдут без участия выбранных нами игроков.
Если Кальехон лучший игрок своей команды по сумме результативных действий, то Мертенс – лучший бомбардир команды с 12 голами в активе.

Также мы не обойдёмся и без футболиста лидирующей в Серии А команды – Миралема Пьянича. «Ювентус» в гостях играет не так ярко, как дома, но поразить ворота «Сассуоло» уж точно способен. А помочь команде в этом деле должен лучший её ассистент в лице Пьянича, который ещё и любит периодически забивать. Так, последний гол случился совсем недавно – в кубковой игре против «Милана». Гол, кстати, вышел победным.

Ну и замкнёт нашу линию полузащиты Раджа Найнгголан. «Роме» предстоит непростой выезд к «Сампдории», но потеря последними защитника Перейры может облегчить задачу «волкам» по вскрытию ворот Кристиана Пуджони. Отличается в текущем сезоне Найнгголан довольно редко, но в последних трёх матчах сумел забить трижды. Может, копилку голов удастся пополнить и сегодня?

Оборона


Защитные ряды многих команд сегодня смотрятся не особенно привлекательно. По сей причине и была выбрана схема с тремя защитниками, а не с четырьмя. Выбирая же из тех, кто есть, предлагаю вам остановиться на футболистах «Фиорентины» и «Наполи».

«Дженоа», соперник «фиалок», смотрится в гостях в атаке крайне неубедительно – семь забитых мячей в 10 матчах. Учитывая, что дома «Фиорентина» в обороне играет довольно хорошо, можно поверить в то, что сегодня эта команда справится с нападением «грифонов». А непосредственно поучаствуют в этом Давиде Астори и Ненад Томович.
На счету поляка Щенсны девять сухих матчей, четыре из которых состоялись в гостях.

Последнее вакантное место в обороне мы отдадим игроку «Наполи» Николе Максимовичу. В гостях в атаке «Палермо» смотрится в несколько раз лучше, чем дома, но всё-таки с нападающими команды со дна турнирной таблицы неаполитанцы справиться способны. А Максимович, кстати, ещё и стоит недорого.

Голкипер


8700 у. е. осталось у нас на стража ворот. Буффон, Рейна и Тэтэрушану нам не по карману, а вот Войцеха Щенсны мы себе позволить можем. На счету поляка девять сухих матчей, четыре из которых состоялись в гостях. Если уж «Лацио», «Удинезе» и «Дженоа» удалось сдержать в последних трёх выездах, то почему с «Сампдорией» не получится справиться?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дрис Мертенс фэнтези-футбол
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